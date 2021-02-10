Растущая смертность, проверки в магазинах, лечебный милдронат. Главное о Covid-19 на 10 февраля

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс поддержал стрижку латвийцев на природе. На усиление больниц выделено 66,6 млн евро. Полиция начинает строже следить за магазинами. В стране из-за коронавируса заметно увеличилась смертность. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 10 февраля.

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Цифры. Во вторник, 9 февраля, в Латвии выявлено 990 новых случаев Covid-19, скончались 32 человека. За сутки было сделано 12 334 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8%. С начала пандемии коронавирус в Латвии диагностирован у 73 859 человек, 1395 человек скончались.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 569 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек. В Эстонии за прошедшие сутки проанализировано 5810 тестов на коронавирус, выявлено 798 новых случаев заболевания, три человека скончались.

Деньги. Кабинет министров постановил выделить 66,6 млн евро на усиление больниц Латвии. На выделенные средства планируется замена и приобретение медицинских приборов и оборудования. Планируется также закупить для больниц дополнительные средства индивидуальной защиты и дезинфекции, облегчить транспортировку больных и перемещение их по стационарам за счет приспособления приемных отделений.

Темпы вакцинации. Во вторник для вакцинации медиков от Covid-19 впервые были использованы вакцины AstraZeneca. Вторую прививку от Covid-19 вчера сделали 37 человек, а первая доза введена 131 человеку. В целом вакцины получили уже 18 215 человек, в том числе 80,2% (14 609 человек) вакцинацию полностью завершили.

Проверки в магазинах. Полиция провела 1268 проверок в первые дни после введения новых правил торговли и вынесла 225 предупреждений торговцам, не соблюдавшим нововведения. Начальник Главного управления полиции порядка Нормундс Крапсис напомнил, что за нарушение требований эпидемиологической безопасности при оказании коммерческих услуг, если в точках продаж не была введена система внутреннего контроля за внедрением мер эпидемиологической безопасности, Госполиция или муниципальная полиция могут принять решение о закрытии объекта для посетителей на срок до семи дней, но при этом выразил надежду на то, что реальных инцидентов такого рода не будет.

В Латвии растет смертность. В первые три недели года смертность в Латвии увеличилась на 44,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. С 4 по 24 января в Латвии было зарегистрировано 2438 смертей, а за первые три недели 2020 года — 1682 смерти. Среди умерших 1282 женщины, что на 41% больше, чем за первые три недели прошлого года, и 1156 мужчин, что на 49,5% больше.

В центрах соцухода началась вакцинация. 10 февраля началась вакцинация сотрудников и клиентов центров социального ухода от Covid-19. Как сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс, правительство поддержало распределение приоритетных групп для вакцинации. В первую группу вошли медработники, а также пациенты, которым по решению врача требуются серьезные медицинские манипуляции.

В четверг начнут прививать высших должностных лиц и экс-президентов. Уже 11 февраля прививку сделают премьер-министр Кришьянис Кариньш, глава МИД Эдгар Ринкевич, президент Эгил Левитс и почти все бывшие президенты Латвии. Предполагается, что единогласная готовность должностных лиц привиться будет свидетельствовать об их доверии безопасности и эффективности вакцин, а также будет побуждать других жителей Латвии вакцинироваться.

Лечебный милдронат. Президент Академии наук Латвии, создатель мельдония (милдроната) Иварс Калвиньш провозгласил, что созданный им препарат в перспективе может уменьшить осложнения, которые коронавирус провоцирует в сердечной деятельности. Исследования действия препарата провел доктор биологических наук Каспарс Тарс из Латвийского центра изучения и исследования биомедицины.

На депутата Рижской думы завели дело. Госполиция начала административное делопроизводство в отношении депутата Рижской думы Иевы Бранте, которая на днях распространила видео в соцсети Facebooк, как она пользуется услугами парикмахера на природе. Административный процесс начат по факту несоблюдения ограничений, установленных на время действия чрезвычайной ситуации.

Павлютс одобрил стрижки на природе. Глава Минздрава Даниэль Павлютс заявил, что стрижка на природе во время чрезвычайной ситуации в стране не является чем-то запретным. "Стрижка в лесу — абсолютно окей", — заявил он.

Торговый центр Olimpia освободил от арендной платы магазины, которым пришлось закрыться из-за веденных в стране ограничений, связанных с Covid-19. В торговом центре указали, что продолжат поддерживать арендаторов, так как правительство не предлагает целевую программу поддержки для аренды коммерческих платежей. Поддержка центра предполагает 100% скидку на аренду для магазинов, которые из-за введенных в стране ковид-ограничений были вынуждены закрыться.

Новый пункт в Каугури. Юрмальская дума обратилась в Национальную службу здравоохранения с просьбой организовать пункт сбора анализов на Covid-19 в Каугури. Контейнер для сбора анализов может появиться в микрорайоне уже в начале следующей недели.

В Литве открываются парикмахерские. Правительство Литвы разрешило с понедельника, 15 февраля, возобновить работу некоторых непродовольственных магазинов, парикмахерских и салонов красоты при соблюдении определенных условий и с соблюдением необходимой дистанции между людьми. Парикмахерские, салоны красоты и большинство магазинов промтоваров были закрыты в Литве с 16 декабря.

История дня. Какие новые туристические объекты появятся в Латвии в этом году. Несмотря на то, как сложившиеся обстоятельства влияют на туризм, без новинок в этой сфере мы все-таки не останемся. Туристические ассоциации Видземе, Земгале, Курземе и Латгале, а также специалисты по туризму рассказали, что нас ждет в этом туристическом сезоне.