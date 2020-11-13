Врачи на грани и чем в Латвии лечат пациентов с коронавирусом. Главное о Covid-19 на 13 ноября

Латвия продолжает ставить антирекорды: за сутки выявлено 455 новых случаев Covid-19, девять человек скончались. Из-за бюрократии и психологичеcкой нагрузки семейные врачи начинают "выгорать". Правительство предлагает новые меры для борьбы с распространением болезни — самоуправления будут бесплатно раздавать маски малоимущим, а министр экономики предлагает на выходных не открывать магазины мебели и стройматериалов. DELFI обобщает главное, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 13 ноября.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Цифры. Количество заразившихся коронавирусом продолжает расти. За минувшие сутки в Латвии выявлено 455 новых случаев Covid-19, девять инфицированных скончались. В четверг было госпитализировано 39 пациентов с коронавирусом. В настоящий момент в больницах страны находятся 305 пациентов, в том числе 13 в тяжелом состоянии. Антирекорд зафиксирован и в Литве. За минувшие сутки там подтверждено 2066 новых случая заражения коронавирусом и это самый большой суточный прирост заболеваемости в стране с начала пандемии. За сутки скончались девять человек. В Эстонии было проанализировано 4280 тестов на коронавирус, положительный результат дали 259 тестов.

Самоизоляцию по-прежнему необходимо соблюдать по возвращении из всех стран Европы, кроме Ватикана. Список и требования самоизоляции вступают в силу 14 ноября. C понедельника, 16 ноября, регулярные пассажирские перевозки запрещены в Андорру, Чехию, Люксембург и Швейцарию.

Самоуправления будут раздавать маски менее защищенным группам населения. С учетом требования в условиях пандемии Covid-19 носить маски в общественных местах самоуправлениям будут переданы средства индивидуальной защиты для менее защищенных групп населения. Планируется, что раздавать их начнут на следующей неделе. Маски будут выдаваться жителям, имеющим статус малообеспеченных и малоимущих, а также лицам, имеющим право на получение услуг ночных приютов, приютов, центров дневного ухода, дневных или кризисных центров, услуг по уходу на дому.

Семейные врачи начинают "выгорать". Помимо своих обычных обязанностей, семейные сейчас должны каждый день звонить больным Covid-19 и их контактным лицам, открывать карантин и закрывать его, следить за количеством дней больничных. Кроме того, введены новые больничные для пациентов ОРВИ (подробнее о них ЗДЕСЬ). Есть и психологическая нагрузка — незнание того, что будет на следующий день, и не окажется ли сама врач в какой-то день контактным лицом. Все это приводит к выгоранию врачей.

Министр экономики ушел в самоизоляцию и призывает на выходных не открывать магазины мебели и стройматериалов. Министр экономики Янис Витенбергс (KPV LV) ушел в самоизоляцию после того, как узнал, что контактировал с человеком, у которого подтверждено заболевание Covid-19. Он также сообщил, что чувствует себя хорошо и продолжит выполнять обязанности министра экономики дистанционно. В частности, министр призывает, на выходных не открывать магазины мебели и стройматериалов.

Кариньш заявил о необходимости оценить последствия пандемии. Премьер-министр Кришьянис Кариньш выступил на международном форуме безопасности и политики "Рижская конференция 2020", где заявил, что пандемия Covid-19 оказала серьезное влияние на систему здравоохранения, экономику и вызвала изменения в поведении людей. Некоторые из этих изменений могут быть полезны в долгосрочной перспективе, например, удаленная работа, упор на использование технологий, но есть и другие последствия, которые предстоит оценить. Один из таких вопросов — каким будет влияние дистанционного обучения на социальное развитие школьников (подробнее о решении Сейма, что по этому поводу думают родители и учителя).

В Twitter распространяется фейк о проспавшем анализ на Covid-19, но получившем положительный результат человеке. Лаборатория выяснила личность человека, чьи результаты анализа якобы присутствуют на скриншоте, и этот человек действительно сдавал тест — но результат был отрицательный. Журналист признал свою ошибку и принес извинения.

Швеция признала провалом свой прогноз по второй волне Covid-19. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл рассчитывал, что осенью эпидемиологическая ситуация в стране будет лучше, чем в других скандинавских государствах за счет выработки коллективного иммунитета. На деле оказалось, что число госпитализированных с Covid-19 в Швеции сейчас растет быстрее, чем в любой другой стране Европы. В итоге страна срочно предпринимает ограничительные меры по сдерживанию распространения болезни. Так, правительство Швеции планирует запретить продажу алкоголя после 22:00 в барах, ресторанах и ночных клубах. И это, скорее всего, еще не все.

Еще один смертельный вирус. Пока мир борется с Сovid-19, растет смертность от кори. Эксперты связывают неутешительную ситуацию с тем, что многие дети вовремя не получают необходимую двойную прививку. В 2020 году меры по борьбе с Covid-19, при всей их важности, затормозили вакцинацию от других болезней. Сложности с вакцинацией от кори и некоторых других болезней имеются и в развитых странах. Только не из-за бедности, а из-за мифов, предубеждений и фейков.

История дня: чем в Латвии лечат от Covid-19



В мире до сих пор нет специфических лекарств, помогающих вылечить вызванную вирусом SARS-CoV-2 болезнь Covid-19. Эффективными медикаментами считаются ремдесивир и кортикостероиды, в первую очередь — дексаметазон. Эти медикаменты в лечение больных используются и в Латвии. Как это происходит? Достаточно ли этих лекарств в латвийских больницах?