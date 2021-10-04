Этот план сломался, давайте другой? Коалиция готова ужесточить "ковидные" ограничения. 4 октября: главное

Заболеваемость Covid-19 достигла пиковых показателей распространения инфекции прошлой зимы. Впереди — коллапс системы здравоохранения, предупреждают врачи. В понедельник коалиционные партии все же согласились с тем, что придется принимать жесткие меры эпидемиологической безопасности. Прежние ограничения, одобренные на прошлой неделе, не успели даже вступить в силу. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 4 октября.

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Менее недели назад правительство приняло пакет "антиковидных" мер, и они должны были вступить в силу с 11 ноября. Но, похоже, этот план придется менять.

Заседание Кабинета министров, на котором, скорее всего, будут приняты новые меры, состоится 5 октября. Однако фактически политические компромиссы и решения принимаются вечером в понедельник — за закрытыми дверями Совета коалиционных партий. Вечером 4 октября стало ясно, что коалиция достигла договоренности ужесточить "ковидные ограничения", но конкретные решения озвучены не были.

Возможно, в Латвии будет объявлен режим чрезвычайной ситуации. Завтра министры, по словам премьера Кришьяниса Кариньша, заслушают экспертов.

Чрезвычайная ситуация: что это значит?



Режим чрезвычайной ситуации в связи с Covid-19 вводился в Латвии уже дважды. Он позволяет Кабинету министров в установленном законом порядке ограничивать права и свободы госструктур и муниципальных учреждений, физических и юридических лиц. Режим ЧС можно объявить на три месяца в ситуации, когда государство, общество, окружающая среда, здоровье и жизнь людей находится под угрозой. Правительство получает право, например, ограничивать свободу передвижения и собраний, ведения хозяйственной деятельности, движения транспорта и т.д. Больше полномочий получают сотрудники государственных и муниципальных ведомств.



Максимально кратко о ситуации с Covid-19



479 новых случаев Covid-19, 2 человека скончались, 585 пациентов в больницах. Несмотря на небольшое количество тестов, сделанных воскресенье, доля позитивных очень высока — 9,1%. Двухнедельный кумулятивный показатель превышает 600 случаев на 100 тысяч жителей.

Врачи предрекли коллапс системы здравоохранения и упрекнули правительство в нерешительности. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс прогнозирует, что число "ковидных" пациентов в больницах удвоится в ближайшие две недели.

Неделя — локдаун, три недели — нормальная жизнь? Эпидемиолог Никита Троянский призывает вводить локдауны до конца года регулярно, чередуя их с неделями нормальной жизни. Такие локдауны слегка приостанавливали бы распространение инфекции, и давали бы передышку больницам.

Картина дня



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