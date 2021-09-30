На пороге локдауна. Эксперты считают, что власти запоздали с ковидными ограничениями. 30 сентября: главное

Уже два дня подряд в Латвии регистрируются более 1200 новых случаев Covid-19. Сразу несколько экспертов говорят о том, что "ковидные" ограничения, вступающие в силу 11 октября, не снизят заболеваемости. Все громче звучит слово "локдаун". Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 30 сентября.

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За последние сутки сразу несколько экспертов раскритиковали правительство Латвии. Они полагают, что Кабинету министров не хватило политической воли для принятия жестких мер. Утвержденные на этой неделе "ковидные" ограничения направлены на расширение охвата вакцинацией, а не на снижение заболеваемости. Фактически правительство разделило общество на вакцинированных и невакцинированных, создав преимущества для первых и неудобства для вторых. Но эти меры запоздали, полагают эксперты.

Инфекционист профессор Уга Думпис утверждает, что доля непривитых слишком велика, и они заражаются уже сейчас. Итог — чрезмерная нагрузка на больницы. Минздрав уже предупредил: из-за роста числа новых случаев Covid-19 больницы могут ограничить плановые операции. Вакцинированные тоже заражаются, но реже, и болеют легче.

У правительства в итоге нет "плана В" на случай ухудшения ситуации. Эпидемиолог Гиртс Бригис считает, что уже на данном этапе приостановить рост заболеваемости может только локдаун. Эксперт Владислав Весперис выступает за введение жестких ограничений в торговых центрах и общественном транспорте, в которые сейчас имеют свободный доступ все жители, включая непривитых.

Причина, по которой правительство не решается на жесткие меры — внутри коалиции нет политического консенсуса. Кабинет министров действует с особой оглядкой на настроения в обществе. Политический фон создает приближение выборов в 14-й Сейм — они пройдут в октябре 2022 года.

Картина дня



Более 1200 новых случаев Covid-19. В четверг стало известно о 11 смертях. Все чаще среди погибших от вируса — люди молодого и среднего возраста: умер один человек 30-39 лет и один человек 40-49 лет.

Полиция продолжит "внезапные" проверки. Сейчас полиция контролирует самоизоляцию 5000 человек. С 7 апреля возбуждено около 10 тысяч административных дел за нарушение "ковидных" правил (предупреждения не учитываются).

Русскоязычные чаще считают вакцину опаснее самой болезни Covid-19. Но среди жестких антиваксеров пропорция русскоязычных и латышей не отличается. Информированы русскоязычные хуже.

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