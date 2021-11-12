Продолжение "удаленки" и собака с ковидом. 12 ноября: главное

Старшие школьники продолжат учиться из дома до 22 ноября. 37 рижских школ не могут найти замену не вакцинированным учителям. Непривитым придется делать новые эталоны. Дания возвращает ограничения. Turkish Airlines пошел на уступки, чтобы не потерять возможность работать в Европе. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 12 ноября.

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"Естественный отбор" в Даугавпилсе



"Как глава больницы я сказал бы так: если не глобальный охват вакцинацией, то нужен постоянный локдаун, чтобы больницы выдержали и могли лечить всех, не только "ковидников". Но как экономист я говорю: да, мы сделали все, чтобы обратиться к пациентам и населению. Теперь очередь естественного отбора. Очень долгого простоя и локдауна экономика и бюджет не выдержат", — так о ситуации с Covid-19 говорит главврач Даугавпилсской регионально больницы Григорий Семенов. Даугавпилс в последние дни в центре внимания: город резко выделяется как по низкому уровню вакцинации, так и по высокому уровню заболеваемости и смертности от коронавируса. Репортаж из Даугавпилса можно прочесть здесь.

Между тем, городская дума вместе с Минздравом и другими структурами пытается найти способ заменить почти 300 сотрудников больницы, у которых нет прививки. Большая часть из них — технический персонал и медсестры. С 15 ноября им будет запрещено работать на прежней должности.

В последние дни привитых все же стало больше, но так или иначе по оценкам руководства больницы около 100 человек к 15 ноября не сделают даже первой прививки.

На заседании комиссии по гражданской обороне Григорий Семенов заявил, что больница меняет графики работы персонала, но полностью закрыть все позиции не сможет. К работе привлекли медсестер из городской поликлиники, идут переговоры со студентами Медицинского колледжа Даугавпилсского университета. Учащихся профессиональной школы могут привлечь к работе в пищеблоке.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие") на заседании заявил, что в качестве санитаров в больницу могут отправиться сотрудники и руководство самоуправления. Ранее он опубликовал обращение, в котором подробно рассказал, как переболел Covid-19 и получил 30-процентное поражение легких. Прививаться он тоже не хотел, но сделал это, потому что ему "до чертиков надоело выслушивать истерики с обеих сторон".

Картина дня

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1388 новых случаев Covid-19. Скончались 37 пациентов с коронавирусом, трое из которых входили в возрастную группу 40-49 лет. Среди умерших 31 человек не был вакцинирован, шестеро были привиты. Всего за среду проведено 16 707 тестов, доля позитивных результатов составила 8,3%.

Непривитые депутаты не смогут работать после 15 ноября. Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, которые коснутся как депутатов Сейма, так и депутатов самоуправлений. Как только депутат предъявит сертификат — сможет вновь заседать, но до тех пор ему не будут выплачивать зарплату и компенсации.

Старшие школьники останутся на удаленке. Ученики 7-12 классов продолжат учиться из дома до 22 ноября. Изначально планировалось, что все вернутся в школу уже 15 ноября. Так как из-за праздников эта неделя будет короткой, решено, что детям лучше побыть в своем семейном пузыре подольше.

В 37 рижских школах из-за непривитых учителей нарушится учебный процесс. С 15 ноября к работе в школе допускаются только учителя с ковид-сертификатом. 235 учителей из примерно 7 500 рижских педагогов заявили, что не будут вакцинироваться. В большинстве случаев уход учителя не создает проблем, однако 37 школ до сих пор не смогли найти замену.

Непривитым рижанам отключат э-талоны. С понедельника льготы на проезд останутся только для привитых и переболевших. Отключенные проездные нельзя будет восстановить — придется сделать новый э-талон за 2,85 евро.

Европа — все еще эпицентр заражений Covid-19. Во многих странах статистика заболевших растет в десятки раз. Австрия собирается ввести локдаун для не вакцинированных, Дания, ранее отменившая почти все ковид-меры, тоже готовит ограничения. В Британии отмечен первый случай заболевания Covid-19 у собаки.

Смертность от Covid-19 в Латвии в восемь раз выше, чем в среднем по Европе. За последнюю неделю Латвия уступила первое место Румынии и Болгарии — но только потому, что в этих странах ситуация ухудшилась.

Turkish Airlines не пустит в самолеты до Минска граждан Сирии, Ирака и Йемена. Евросоюз собирался запретить авиакомпании работать на своей территории — за содействие в перевозке ближневосточных мигрантов в Беларусь. Оттуда сотни мигрантов уже несколько месяцев пытаются проникнуть на территорию Польши. Между тем, в понедельник президенты стран Балтии обсудят кризис нелегальной миграции на границах Евросоюза.

Эстония ускорится с постройкой забора у границы с Россией. Страна укрепляет границу в связи со скоплением нелегальных мигрантов в Беларуси. Пограничная инфраструктура готова уже на наиболее опасных 23,5 километрах, всего планируется укрепить 115 километров.

Снова объявили в розыск основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Ранее он обнародовал видеозаписи с пытками в российских колониях. Осечкин живет во Франции с 2015 года, произошедшее он назвал "осенним обострением российских спецслужб".

Что почитать?

Даугавпилсская больница прогнозирует естественный отбор. За время локдауна количество госпитализированных немного снизилось, но сразу после его отмены текущее пиковое значение будет превышено. Если не глобальный охват вакцинацией, необходим постоянный локдаун, считает главврач больницы.

Что нужно знать о режиме работы на праздничной неделе? Жителей Латвии ожидают четыре выходных подряд, многие работодатели даже предлагают сотрудникам взять отпуск. Портал Delfi рассказывает о том, что нужно знать о сокращенных рабочих днях и оплате работы в праздничные дни.

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Чем заняться на выходных?

Быстро погулять и домой: Топ-6 коротких, но очень красивых природных троп в Латвии. Чем ближе зима, тем меньше погода располагает к длинным прогулкам. Но гулять надо: дышать свежим воздухом, наслаждаться природой… Природных троп в Латвии много – длинных и не очень, простых и требующих трекинговую обувь, широких и тех, на которых местами придется пробираться сквозь кустарник. Тургид выбрал для вас шесть не очень длинных троп, на которых можно совершить небольшую прогулку, а потом с чистой совестью пойти пить чай с малиновым вареньем.

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