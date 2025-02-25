Куда полетят старые лифты? Главные новости за вторник, 25 февраля

В Приекуле на улице нашли двухлетнего ребенка в одних памперсах, у 40% жителей нет накоплений на "черный день", медицинские услуги привяжут к месту жительства.

А подробно мы расскажем о надвигающейся катастрофе в коммунальном хозяйстве Латвии: уже через месяц сотни лифтов в многоэтажных домах советской постройки могут быть выведены из строя из-за непройденной технической проверки или обнаруженных рисков.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

К 1 апреля все лифты в Латвии, оборудованные до 2000-го года, должны пройти полную техническую проверку. Таких объектов в Латвии 3800. По данным Реестра опасного оборудования, по состоянию на 1 января оценка безопасности 45% старых лифтов еще не проводилась. Правила Кабинета министров, вступившие в силу еще три года назад, предусматривают запрет на пользование лифтами, которые не пройдут проверку. Но более актуальная проблема: что делать с теми неисправностями, которые будут обнаружены.

Абсолютное большинство лифтов в зданиях советской постройки требуют срочного капитального ремонта или даже замены. Расходы за это должны нести собственники квартир. Стоимость нового лифта для стандартной девятиэтажки составляет порядка 60-70 тысяч евро. Значит, на каждую семью это примерно по 2000 евро.

Почему это важно?

Лифт - не просто удобство. Для многих категорий жителей - пожилых людей, родителей с колясками, людей с инвалидностью - это обязательное условие мобильности. Латвийское общество стремительно стареет. По данным ЦСУ, каждый пятый рижанин уже достиг 65-летнего возраста. При этом 70% рижан проживают как раз в многоэтажках советской застройки.

Одна из наиболее характерных проблем старых лифтов – отсутствие постоянной связи между пассажирами в кабине и обслуживающим персоналом лифтовой компании (что создает дополнительные риски при аварии). У старых лифтов также нет многих функций, которые в более новых лифтах считаются весьма существенными. Например, это ограничение скорости поднимающейся кабины. Если что-то происходит с тормозом лифта, и он больше не способен препятствовать свободному движению лифта, то кабина под влиянием массы противовеса будет неконтролируемо разгоняться до тех пор, пока не ударится о пружины на дне шахты.

Большинство лифтов в Латвии белорусского и российского производства. Санкции запрещают ввоз запчастей, и хотя Rīgas Lifti и другие компании постепенно пытаются искать замены в других странах, это усложняет возможность ремонта.

В управлении Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) находится 1 250 лифтов. Предприятие провело их проверку, и для 99% лифтов рекомендует в течение пяти лет провести полную замену: тратить средства на их ремонт будет экономически не обоснованно.

Латвийские самоуправления до сих не проявляли особого интереса к проблеме. В Риге, где находится большинство объектов, нет специальной муниципальной программы по поддержке жильцов.

Единственное, на что могут надеяться собственники, - это госпрограмма Altum при оформлении кредита, но для этого требуется проявить инициативу, создать товарищество жильцов, разработать проект и т.д. И в любом случае это будет означать дополнительные десятки евро к каждому ежемесячному счету.

О том, что лифт прошел проверку и соответствует критериям безопасности, свидетельствует наклейка, размещенная в кабине. Центр защиты прав потребителей рекомендует жильцам поинтересоваться состоянием лифта у своего управляющего.

Что дальше?

Законодательство устанавливает строгие временные рамки, когда нужно устранить обнаруженные технические проблемы в зависимости от степени рисков. В критической ситуации лифт могут опечатать и сразу. Для большинства рижских многоэтажек срок на ремонт или замену, скорее всего, составит 5 лет. Если самоуправления и государство не подключатся к поиску решений, то в ближайшие годы многие старые лифты придется запретить для использования как небезопасные.

Учитывая темпы старения общества, в Латвии также нужно думать о возможностях оборудования лифтов в пятиэтажках советской застройки. Технически их пристраивают с внешней стороны дома. Так делают, например, в Берлине при реконструкции жилфонда в восточной части города.

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