Новые случаи заражения британским штаммом и 60 тысяч желающих вакцинироваться. Главное о Covid-19 на 9 февраля

На вакцинацию от Covid-19 записалось более 60 тыс. латвийцев. Со среды это можно будет сделать по телефону. Между тем, в Латвии выявлены ещё два случая заражения британским штаммом Covid-19. Во Франции 116-летняя жительница оправилась от коронавируса, а в Литве спортсмены провели тренировку в торговом центре. Delfi предложил читателям задать вопросы в связи чрезвычайной ситуацией и получил ответы от разных министерств. Рассказываем о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 9 февраля.

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Цифры. За сутки в Латвии выявлен 781 новый случай Covid-19, скончались 16 человек. Всего за сутки проведены 13 108 анализов. Доля положительных результатов составила 6%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 573,7 случаев на 100 000 жителей. С начала эпидемии в Латвии коронавирусом заразились 72 869 человек. По данным Национальной службы здравоохранения, за прошедшие сутки в стационары поступили 100 пациентов Covid-19.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 387 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек. В Эстонии проанализирован 5141 тест на коронавирус, выявлено 542 положительных результата (10,5%), восемь человек скончались.

Власти отвечают Delfi: автошколы, походы в музей, фотографирование, поездки на частных машинах и за границу. Портал Delfi предложил читателям задать вопросы в связи чрезвычайной ситуацией. За два дня мы получили сотни сообщений, затем постарались объединить близкие по темам вопросы и передали их через Госканцелярию. Ответы подготовили соответствующие министерства.

В Латвии выявлены ещё два случая заражения британским штаммом Covid-19. На данный момент в Латвии выявлено девять случаев заражения британским типом Covid-19. Центр профилактики и контроля заболеваний ранее сообщил, что новый штамм Covid-19, обнаруженный в Великобритании, не отличается по степени тяжести от распространяющегося в Латвии, но является более заразным.

На вакцинацию от Covid-19 записалось более 60 тыс. латвийцев. С 5 февраля, когда на сайте manavakcina.lv началась запись на прививки от Covid-19, на вакцинацию записалось более 61,5 тыс. человек. Подать заявку на вакцинацию может любой желающий.

Каждый эпизод вакцинации обойдется бюджету Латвии в 11 евро; на дому — до 31 евро.

Со среды на вакцину можно будет записаться по телефону. Со среды, 10 февраля, начнет работать бесплатная телефонная линия 8989, по которой можно будет записаться на вакцину против Covid-19. Телефонная линия будет работать ежедневно с 9 до 17 часов. В министерстве отмечают, что по телефону 8989 можно будет лишь записаться на прививку. А вопросы, связанные со здоровьем, призывают задать семейным врачам.

Врач: до вакцинации в Восточной больнице было более 100 врачей с Covid-19, сейчас - 14. “Единственный аргумент в пользу необходимости вакцинации - это статистика. Как только началась вакцинация, за неполный месяц заболеваемость Covid-19 снизилась”, - заявил радиолог-консультант Ардис Платкайис.

Думпис встревожен из-за эпидемиологических рисков, связанных с муниципальными выборами. Главного инфекциониста министерства здравоохранения Угу Думписа тревожат эпидемиологические риски, связанные с предвыборной кампанией перед муниципальными выборами, которые будут проходить в начале июня. Он признал, что больше волнуется не о том, что будет происходить на избирательных участках, а о том, как будут проходить предвыборные кампании в самоуправлениях, и не возникнут ли в связи с этим скопления людей.

VARAM призывает приоритетно вакцинировать работников ЦИК. "Чтобы обеспечить успешный ход выборов в самоуправления, я призывают в приоритетном порядке привить персонал ЦИК, таким образом, предоставив работникам участков необходимую “броню” против невидимого вируса, который и так уже сильно подкосил привычный ритм жизни”, - заявил министр охраны среды и регионального развития Артурс Томс Плешс.

Врач: ЧМ по хоккею в Риге не будет связан с большими эпидемиологическими рисками. Главный инфекционист Минздрава Уга Думпис отметил, что за неделю из Великобритании в Латвию прилетело около 600 пассажиров, которые "бесконтрольно разбрелись по всей стране", а на чемпионат в Ригу прибудут около 1200 человек, которые будут находиться вместе и контролироваться. "Я здесь не вижу больших проблем. Это будут профессионалы, которые привыкли жить и играть в "пузырях"", — сказал представитель Минздрава.

Очное обучение может возобновиться в Вентспилсе и нескольких небольших самоуправлениях. Министерство образования и науки (МОН) предлагает возобновить очное обучение в тех самоуправлениях, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 составляет менее 250 случаев на 100 тыс. жителей.

Министерство культуры просит в список приоритетно вакцинируемых групп внести работников СМИ и культуры. Министерство культуры попросило Министерство здравоохранения в список приоритетно вакцинируемых от Covid-19 групп внести 4790 человек, из которых 2300 являются работниками СМИ, а 2500 - работниками отрасли культуры.

Facebook будет удалять фейки об опасности вакцин от Covid-19. "Сегодня мы расширяем нашу борьбу по удалению ложных заявлений в Facebook и Instagram о Covid-19, вакцинах от Covid-19 и вакцинации в целом", — говорится в сообщении.

116-летняя жительница Франции оправилась от коронавируса. Старейшая жительница Европы (и вторая по этому показателю в мире), выздоровела после выявленной у нее коронавирусной инфекции Covid-19. По словам самой долгожительницы, она даже не понимала, что заразилась коронавирусом. Представитель дома престарелых отметил, что женщина "не боялась болезни, но беспокоилась по поводу других постояльцев".

В Германии завели дело на врача за испытания собственной вакцины от Covid-19. Прокуратура немецкого города Любека завела дело на врача и бизнесмена Винфрида Штеккера (Winfried Stöcker) в связи с его экспериментами по созданию вакцины от Covid-19. 74-летнего Штеккера подозревают в нарушении закона о лекарственных средствах.

Эксперты ВОЗ в Ухане исключили лабораторную природу "ковида". Эксперты ВОЗ представили первые выводы своего расследования в китайском Ухане, Греция заявляет о третьей волне эпидемии, вспышка ковида на британской военной базе в Кении, в Нидерландах комендантский час продлен до весны. Все последние новости о развитии ситуации с коронавирусом в мире - в ежедневном обзоре Би-би-си.

ВИДЕО. "Мы не видим другого выхода". В Литве спортсмены провели тренировку в торговом центре. Мы нашли место для тренировок, где ограничения собраний людей воспринимаются более снисходительно или вообще не рассматриваются. Мы не видим другого выхода, кроме как перенести спортклуб в крупные супермаркеты", - говорится в сообщении спортсменов.