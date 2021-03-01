Парикмахеры в салонах, 200 евро для пенсионеров и очные экзамены. Главное о Covid-19 на 1 марта

Парикмахерам и мастерам маникюра снова разрешили работать. Экзамены для выпускников 12-х классов, вероятно, пройдут очно, а вот проверочные работы для выпускников 9-х классов решено отменить. Коалиция одобрила выплату 200 евро пенсионерам и лицам с инвалидностью. Еврокомиссия в марте представит законопроект об электронных Covid-паспортах. Delfi коротко рассказывает главное о Covid-19 на 1 марта.

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Цифры. В Латвии выявлены 272 новых случая Covid-19, скончались три человека. Всего в воскресенье проведен 3451 анализ на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,9%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 496,6 случаев на 100 000 жителей.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 243 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 7 человек. За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4900 тестов на коронавирус, выявлено 1028 положительных результатов, что составляет 21% общего количества.

С 1 марта смогут снова работать парикмахеры, мастера маникюра и педикюра. Парикмахеры, мастера маникюра, педикюра и подологи смогут оказывать услуги с соблюдением строгих мер эпидемиологической безопасности, в том числе оказывающие их специалисты должны быть зарегистрированы в Инспекции здравоохранения.

Полиция в первые дни работы салонов красоты будет штрафовать только злостных нарушителей. В первые дни работы салонов красоты Государственная полиция сосредоточится на профилактической деятельности и будет выписывать штрафы только в случаях умышленных и грубых нарушений

Коалиция одобрила выплату 200 евро пенсионерам и лицам с инвалидностью. Правительство недавно решило выделить единовременное пособие в размере 500 евро на каждого ребенка-иждивенца, а сегодня концептуально договорилось расширить круг получателей.

"Мне кажется, мы спим". Как Латвия осталась без вакцин от Covid-19. Процесс закупок вакцин от Covid-19 в Латвии был доверен Министерству здравоохранения, и в результате серии ошибочных решений страна осталась без части доступных препаратов. Правительство страны узнало об этом почти случайно — за несколько дней до Рождества, пишет центр журналистских расследований Re:Baltica.

ЦСУ: настроение в розничной торговле продолжает ухудшаться. Показатели настроения предпринимателей в феврале немного улучшились в секторе услуг, немного снизились в строительстве и промышленности и продолжали ухудшаться в розничной торговле.

В понедельник Латвия планирует получить 1170 доз вакцины от Pfizer и BioNTech. В марте с интервалами от двух до пяти дней планируется получить несколько поставок вакцин производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca. Каждая из пяти поставок вакцины производителей Pfizer и BioNTech будет состоять из 1170 доз. В свою очередь поставки вакцины AstraZeneca будут крупнее — от 5616 до 40 912 доз.

Экзамены для выпускников 12-х классов, вероятно, пройдут очно. В этом году школьники будут сдавать три обязательных экзамена, а экзамен по выбору не будет обязательным. Это касается и учащихся профессиональных учебных заведений, которым в этом году предстоит сдать экзамены, связанные с получением профессиональной квалификации. Проверочные работы для выпускников 9-х классов решено отменить, они закончат 9-й класс с годовыми оценками.

ЦПКЗ: нельзя позволить третьей волне Covid-19 распространиться в Латвии. Как сообщила представитель ЦПКЗ Илзе Арая, количество инфицированных Covid-19 в Латвии продолжает постепенно снижаться — на прошлой неделе было зарегистрировано 4667 новых случаев заражения по сравнению с 4813 неделей ранее. За этот период заболеваемость снизилась на 3%.

Президент: правительство Кариньша себя еще не исчерпало. Президент уверен, что каждый министр старается работать на совесть, делать то, что считает наиболее правильным, и члены правительства еще решат, как действовать, чтобы совместно достичь целей.

Самоизоляцию в гостиницах выбирает около 100 человек в месяц. Возможность самоизолироваться в гостиницах в течение двух месяцев использовали 225 человек. Самоизолироваться в гостиницах могут пациенты с коронавирусом (если у них легкие симптомы или если они выписались из больницы, но симптомы еще сохраняются), контактные лица или те, кто вернулся в Латвию из-за границы. Государство компенсирует 80% расходов на гостиницу, но не более, чем 35 евро в сутки на человека.

В Вильнюсском аэропорту начинают тестировать пассажиров на Covid-19. С понедельника в Вильнюсском аэропорту можно будет сдать платный тест на коронавирус. Платное тестирование будет проводиться во временных строениях, они оборудованы рядом с терминалом прибытия, автомобильной стоянкой.

ЕК в марте представит законопроект об электронных Covid-паспортах. Еврокомиссия в марте представит законопроект о введении так называемых зеленых цифровых паспортов, которые будут содержать информацию по вакцинации от COVID-19, тестированию и выздоровлению от заражения вирусом COVID-19, заявила в понедельник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Гейтс оценил сроки окончания пандемии Covid-19. Он отметил, что необходимо наращивать производство вакцин, разворачивая дополнительное производство в таких странах, как Индия.

В Германии готовятся к выходу из локдауна. Большинство жителей Германии выступают за ослабление карантинных ограничений. Лишь 26 процентов респондентов высказались за сохранение действующих мер в ходе опроса, проведенного институтом YouGov по заказу информагентства dpa.

Сардиния стала первой белой зоной по коронавирусу в Италии. Глава Сардинии Кристиан Солинас издал отдельное постановление, согласно которому рестораны в регионе с 1 по 15 марта смогут работать до 23:00, а комендантский час будет действовать с 23:30 до 5:00. В случае если эпидемические показатели на Сардинии продолжат улучшаться, областные власти по согласованию с Минздравом смогут вскоре снять ограничения на работу ТЦ и спортзалов, а также продлить работу музеев, других учреждений культуры и торговых центров на выходные дни.