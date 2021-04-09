Вакцинация учителей и возможные смерти после "Спутника V". Главное о Covid-19 на 9 апреля

Заболеваемость Covid-19 в Латвии с начала года снизилась вдвое, с понедельника начинается вакцинация учителей, а после вакцинации российской вакциной "Спутник V" умерли четыре человека. Коротко рассказываем о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 9 апреля.

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Цифры. В четверг в Латвии было проведено 18 689 тестов на Covid-19. Выявлено 658 новых случаев заболевания, 18 человек скончались. В больницы поступили 73 пациента с Covid-19.

Как отмечает эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков, с начала года заболеваемость снизилась вполовину. На фоне остальной Европы, где во многих странах заболеваемость растет, Латвия вошла в число стран с одним из самых низких показателей распространения Covid-19.

В Эстонии выявлено 677 новых случаев Covid-19, скончались 16 человек. Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние две недели составляет 866,2 случая на 100 000 жителей, доля положительных первичных тестов — 16,4% общего количества.

В Литве подтверждено 1155 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 13 человек. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составляет в Литве 415,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,8%.

В четверг прививку от Covid-19 в Латвии получили почти 5800 человек. Первую дозу вакцины вчера получили 5548 человек, вторую — 238. С начала вакцинации первую прививку от Covid-19 получили 7,61% населения, обе — 1,37%. Латвия по-прежнему на предпоследнем месте в Европе по скорости вакцинации.

В субботу в рамках эксперимента будет проводиться вакцинация в порядке живой очереди. Прививку можно будет сделать без направления, но только тем, кто входит в одну из приоритетных групп, вакцинация которых уже начата. Прививать будут вакциной AstraZeneca. Людям, не входящим ни в одну из приоритетных групп, не следует в субботу пытаться пройти вакцинацию в порядке живой очереди, сказала Латвийскому радио член правления Veselības centru apvienība (VCA) Стелла Лапиня.

С понедельника начнут прививать работников образования. На данный момент на вакцинацию от Covid-19 записались порядка 14 тысяч педагогов и работников школ.

Пассажиры Rīgas satiksme смогут продлить билеты, которые не использовали из-за ЧС. Они действуют один год, а потом "сгорают". Поскольку автоматически продлить их технически невозможно, для получения новых билетов нужно будет прийти в клиентский центр RS.

Поскольку с 7 апреля запретили выдачу купленных дистанционно товаров в магазинах торговых центров с площадью свыше 7000 кв.м., торговые центры будут выдавать их на улице.

С 1 декабря 2020 года по 8 апреля 2021 года Служба государственных доходов (VID) выплатила пособия по простою и зарплатные субсидии на общую сумму 100,43 млн евро.

Австралия решила пересмотреть свой план вакцинации населения препаратом AstraZeneca из-за риска образования тромбов и удвоила заказ вакцины компании Pfizer.

Европейское агентство лекарств изучает сообщения о четырех смертях после прививки "Спутником V". В сеть утекли документы Роспотребнадзора, которые сообщались о смертях четырех человек. Их симптомы сильно отличались друг от друга и, как считает Роспотребнадзор, смерть не была вызвана вакциной.

Британия введет "цветную" систему ограничений для въезжающих в страну. Страны будут делиться на "зеленые", "желтые" и "красные" в зависимости от уровня эпидемической опасности.

Турция запустила вакцинацию для сотрудников туристического сектора, которая завершится до начала летнего сезона 2021 года. Прививать будут сотрудников авиакомпаний, аэропортов, отелей и других объектов размещения, предприятий общепита, туристических агентств, а также профессиональных гидов.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал кабинет министров Украины ввести на всей территории страны жесткий общенациональный карантин.

Пандемия привела к росту торговли людьми в Европе, предупреждают эксперты. Секторами риска эксперты назвали сельское хозяйство и пищевую промышленность. Непрозрачная процедура найма работников, низкие зарплаты и квалификационные требования в этих сферах создали благоприятные условия для торговцев людьми. В докладе также отмечается, что локдаун и ограничения на передвижение способствовали росту сексуальной эксплуатации онлайн.