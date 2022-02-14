Олимпийские злоключения Валиевой, эскалация вокруг Украины и выход Латвии из пандемии. 14 февраля: главное

Обстановка вокруг возможного вторжения России в Украину остается напряженной: страны "большой семерки" грозят Москве санкциями, Латвия опасается кибератак и готовит план размещения потенциальных беженцев. Российская фигуристка Камила Валиева будет допущена до соревнований на Олимпиаде, но если она займет призовое место — церемония награждения не состоится. Уже 26 однополых пар в Латвии подали в суд заявления о регистрации своих отношений. Полиция просит предъявить обвинение виновнику аварии в Плявниеках, которая привела к гибели 8-летней девочки. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 14 февраля.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Картина дня



Covid-19 за сутки: 4144 новых случая, пять смертей, доля позитивных тестов — 43,9%. Традиционно в выходные дни делается мало тестов, однако доля позитивных остается стабильной — более 40%. В больницах в настоящее время находятся 1222 пациента с Covid-19 по сравнению с 1145 накануне, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. За сутки госпитализированы 136 пациентов, 44 человека выписаны из больниц.

15 февраля правительство утвердит стратегию выхода из пандемии Covid-19, вопрос об использовании ковид-сертификатов — "подвис". Это подтвердил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") после встречи партий правящей коалиции. Здесь можно ознакомиться с основными предложениями поэтапного плана выхода из "ковидных" ограничений, подготовленного Министерством здравоохранения.

Павлютс: результатам школьных антиген-тестов на Covid-19 можно верить. "Предположения о том, что быстрые антиген-тесты Singclean являются неэффективными и их якобы не советуют использовать в Германии, это "недоразумение и "утка", — в понедельник утром на Латвийском радио заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Страны G7 угрожают России "масштабными" экономическими последствиями в случае нападения на Украину. "Любая дальнейшая агрессия России против Украины встретит незамедлительный, координированный и мощный ответ. Мы готовы к коллективному введению экономических и финансовых санкций, которые будут иметь масштабные и немедленные последствия для российской экономики", — подчеркнули министры финансов "большой семерки".

Посол Украины допустил отказ Киева от вступления в НАТО, но позже Киев опроверг это заявление. Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. МИД Украины опроверг слова своего посла о возможном отказе от вступления в НАТО

Потенциальное вторжение России в Украину создаст риски и для безопасности Латвии. Госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс подчеркнул, что для Латвии наибольшую угрозу несут кибератаки, поскольку их сравнительно легко осуществить, их результаты хорошо заметны, а исполнителей таких атак очень трудно идентифицировать. Целями кибератак может быть запугивание жителей и нанесение материального ущерба.

Центры для потенциальных беженцев из Украины планируется создавать неподалеку от границы. На фоне напряженности ситуации с возможным вторжением России в Украину министр внутренних дел Латвии Мария Голубева (АР!) сообщила, что МВД подготовило план на случай необходимости принимать беженцев. МВДх дел не готовит одно большое место для приема беженцев, а думает о нескольких таких местах и сотрудничестве с частным сектором. План МВД еще должно рассмотреть правительство.

Нацобъединение призывает Левитса не провозглашать закон о выплате компенсаций еврейской общине. Закон предусматривает выплату государством добровольной компенсации в размере 40 млн евро еврейской общине Латвии за имущество, утраченное в годы Холокоста."У этого закона нет никакой связи с справедливостью или доброй волей, поскольку он свидетельствует о том, что страдания одного народа ценятся выше, чем страдания других народов, в том числе и латышей", — заявил председатель Нацобъединения Райвис Дзинтарс.

Полиция просит предъявить обвинение водителю, насмерть сбившему 8-летнюю девочку: машиной управлял другой человек. Авария произошла 9 января в Риге, в микрорайоне Плявниеки. Теперь выясняется, что машиной управлял не тот человек, которого обвиняли в наезде изначально. Предполагалось, что автомобилем управлял нетрезвый мужчина 1987 года рождения, не имеющих водительских прав. Позже следствие установило, что за рулем был другой мужчин 1989 года рождения. В салоне авто в момент аварии находились два человека. Виновнику аварии, которое повлекло смерть, может грозить от 3 до 10 лет тюремного заключения.

В суды поступило уже 26 заявлений от однополых пар с просьбой признать их отношения. В несколько Административных судов поданы заявления от 26 однополых пар о признании факта семьи законным с просьбой зарегистрировать эти отношения и признать, что они соответствуют 110-й статье Сатверсме, сообщили в движении Dzīvesbiedri.В качестве ответчика по делам назначен Кабинет министров, которому суд поручил дать разъяснения по делам.

Латвийцы не верят, что молодые поколения будут жить лучше них. За последние 10 лет существенно выросло количество жителей Латвии, которые не верят, что будущие поколения будут жить лучше, чем они, свидетельствуют данные опроса SKDS. В ходе опроса выяснилось, что почти половина жителей (49%) не верят, что будущие поколения будут жить лучше нынешних. В январе 2011 года такого мнения придерживались лишь 32% респондентов.

В Риге более 50 посетителей концерта получили штрафы за отсутствие масок. Концерт проходил в рижской галерее Artissimo koncertzāle в Вецриге. Около 19.00 Рижская полиция самоуправления получила информацию о том, что посетители выставочной галереи, где проходит концерт, не используют маски для лица. На место прибыли не менее семи сотрудников полиции на трех автомобилях. За несоблюдение эпидемиологических требований более 50 человек получили штрафы в размере 50 евро.

Российская фигуристка Камила Валиева допущена до участия в Олимпиаде, но если она займет призовое место — церемонии награждении не будет. Международный Олимпийский Комитет (МОК) заявил, что церемония награждения спортсменов будет отменена, если на пьедестал попадет российская фигуристка Камила Валиева. Об этом МОК сообщил после того, как стало известно, что Валиева, подозреваемая в применении допинга, все же будет допущена до участия в соревнованиях. В случае же попадания 15-летней Валиевой в число 24 лучших фигуристок по итогам короткой программы, в произвольную программу (17 февраля) будет допущено 25 спортсменок, а не 24, как предусматривает регламент.

Хоккей. Известны все пары плей-офф: Латвии играть с Данией, а дальше — Россия. В Пекине на олимпийском хоккейном турнире завершился групповой этап. По его итогам сборной Латвии в первом раунде плей-офф предстоит матч против сборной Дании. Победитель пары в четвертьфинале сыграет против россиян.

Что смотреть на Олимпиаде 15 февраля: хоккей Латвия — Дания и выступление Валиевой. Во вторник на Олимпийских Играх будет разыграно 9 комплектов медалей в семи видах спорта — в биатлоне, бобслее, горных лыжах, сноуборде, фристайле, двоеборье, коньках.

Что почитать?



Ищу репетитора! Что не так с образованием, почему дети не справляются и как найти частного преподавателя. Сегодня почти каждый второй школьник в Латвии пользуется услугами репетиторов: дети не справляются со школьной программой по одному или нескольким предметам и нуждаются в дополнительных занятиях. Журналист Ольга Стопиньская разбиралась, что не так с современным образованием, почему практически каждому второму школьнику нужен репетитор, какие предметы наиболее востребованы, где искать частных педагогов и сколько это стоит.

Лыжи, коньки, миллионы. Самые богатые спортсмены зимней Олимпиады в Пекине. Звезды зимних видов спорта зарабатывают меньше, чем футболисты, баскетболисты или теннисисты. Но и среди них есть те, кто зарабатывают миллионы и даже десятки миллионов. Предлагаем ознакомиться с топом самых богатых участников Олимпийских игр в Пекине.

Топ-10 сердец, которые создала сама природа. В понедельник отмечался День всех влюбленных. Тот самый день, когда в мире (ну или, как минимум, в наших магазинах) достигается максимальная концентрация сердец на квадратный метр площади. Но подушки, открытки, конфеты и шоколад — не единственные в мире вещи, принимающие форму сердца. Природа и сама в состоянии создавать острова и озера, похожие на наш общеизвестный символ любви. Тургид нашел 10 таких примеров, за одним из которых, кстати, и далеко ходить не надо — он расположен совсем недалеко от Риги.