Первые дни после локдауна, мигранты штурмуют границу с Польшей, Positivus переезжает в Ригу. 16 ноября: главное

В школах чаще обнаруживают новые случаи Covid-19. Латвийцы прививаются третьей дозой. Пункты вакцинации будут работать и в праздники. Депутатам Сейма повысят зарплаты. Positivus переезжает из Салацгривы в Ригу. В России испытывают новый препарат Pfizer. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 16 ноября.

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Картина дня



В понедельник в Латвии выявлено 1077 новых случаев Covid-19, от коронавируса умер 31 человек. Большинство умерших — старше 60 лет, все не вакцинированы или не завершили курс вакцинации. Кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии снизился, а вот количество новых случаев Covid-19, обнаруженных в школах, возросло на 13%.

Первые дни после локдауна. Стало лучше, но что будет дальше? За прошлую неделю заболеваемость Covid-19 в стране сократилась на треть, в больницах стало на 7,9% меньше "ковидных" пациентов. Еще несколько дней спад будет продолжаться, а затем количество случаев будет увеличиваться, хотя до 3 000 мы, вероятно, больше не дойдем, считает эпидемиолог Никита Троянский.

Латвийцы активно получают бустерную дозу вакцины от Covid-19. Количество тех, кто привился третьей вакциной, приближается к количеству привившихся впервые, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. Бустерная доза будет необходима всем жителям Латвии, вопрос только в том, когда она потребуется разным группам общества, считает руководитель кафедры общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиня Гиртс Бригис.

Вакцинироваться от Covid-19 можно будет и в государственные праздники. По всей Латвии продолжат работать отдельные пункты вакцинации от Covid-19, также будут курсировать вакцинационные автобусы, продолжится выездная вакцинация и вакцинация на хуторах в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами.

Депутат Сейма от Согласия Владимир Никонов получил вторую дозу вакцины и сможет приступить к работе, не дожидаясь сертификата. Хотя и с опозданием, но Никонов выполнил свой долг, а нормы закона должны применяться максимально дружественно, объяснила председательница комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям Янина Курсите-Пакуле (Национальное объединение).

Сейм поддержал резкое повышение зарплат президента, премьера, министров и депутатов. Цель такого решения — повысить качество и эффективность работы государственного управления.

Фестиваль Positivus переезжает в Ригу. После 13 лет в городе Салацгрива, в 2022 году он пройдет в столице, 15 и 16 июля на Луцавсале. Организаторы считают, что решение о переезде откроет фестивалю большие возможности.

После локдауна начали работу музеи. Завтра в "зеленом" режиме откроется Латвийский национальный художественный музей — его главное здание, "Рижская биржа", Музей декоративного искусства и дизайна и музей Романа Суты и Александры Бельцовой.

Рига постарается стать Zero-Waste городом. Депутаты Комитета жилья и окружающей среды Рижской думы поддержали предложение о стремлении Риги стать zero waste или городом без отходов. Для этого у самоуправления должен быть план безотходной деятельности с понятными количественными целями и реализуемой политикой.

В 2070 году жить в Латвии не станет лучше. Так считает половина жителей страны. Треть жителей уверена, что будет лучше — наиболее оптимистично в будущее Латвии жители в возрасте от 25 до 34 лет.

Президент Беларуси рассказал, о чем беседовал с Меркель. Первый вопрос, который обсудили политики — "беженцы, эскалация на государственной границе". Лукашенко считает, что "к Беларуси не может быть никаких претензий".

Американский президент пообщался с китайским. Китай считает причиной трений в отношении сторон "попытки властей Тайваня заручиться поддержкой США" и пригрозил США "ожогами" за игру с огнем.

В России испытывают новый препарат Pfizer против коронавируса — Paxlovid. Всего в испытаниях участвуют семь тысяч человек из разных стран, в том числе 90 человек из России. Если местные регулирующие органы одобрят препарат, компания собирается вывести его на рынки всех этих стран.

Польша применила слезоточивый газ против мигрантов на границе с Беларусью. В Кузнице мигранты атакуют польских солдат и офицеров с камнями, в попытках разрушить забор и проникнуть в Польшу, говорится в сообщении министерства в Twitter.

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Как локдаун за границей повлиял на экономику Латвии? Латвийцы подключаются к интернету с пляжей Испании, Египта, Португалии и Мальты, рассказывают мобильные операторы. Жители тратят больше денег за рубежом и такая практика определенно не исчезнет с концом локдауна — с этим придется считаться в будущем, считает экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис.

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