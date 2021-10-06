Растут цены на газ, тепло, электричество. Вырастут ли пособия для нуждающихся? 6 октября: главное

Эта волна пандемии Covid-19 в Латвии будет сопровождаться для всех жителей увеличением обязательных расходов. Главная причина — рост цен на энергоресурсы. За полгода расходы Рижской думы на социальные пособия возросли на 10% и дальше будет только хуже. Депутаты Сейма призывают правительство увеличить объем господдержки жителей при оплате счетов за электроэнергию. О необходимости увеличить пособия из-за энергетического кризиса говорят и в Европарламенте. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 5 октября.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Главной темой предстоящего года — наряду с пандемией Covid-19 — станет рост цен на энергоресурсы и необходимость в связи с этим оказывать социальную поддержку населению. Это прогнозировал еще на прошлой неделе европарламентарий Роберт Зиле (Национальное объединение). А вот как начали сбываться эти прогнозы:

Расходы на социальные пособия Рижской думы за первые шесть месяцев этого года составили 6,6 млн евро, прирост — более 600 тысяч евро. Повышение произошло , в том числе, из-за роста расходов семей на оплату коммунальных услуг. Дальше — хуже: тарифы на теплоэнергию в Риге в сентябре выросли на 26,6%, в ноябре грядет повышение еще на 16%.

Депутаты Сейма призвали правительство повысить объемы господдержки уязвимых слоев населения при оплате счетов за электричество. Министерство экономики прогнозирует, что на эти цели потребуется дополнительно более 17 млн евро. В нынешних условиях прямая поддержка более эффективна, чем снижение НДС на энергоресурсы, считает Минэкономики.

Из-за долгов в 531 доме Риги не подключено отопление, мерзнут жильцы более 22 000 квартир. Глава правления Rīgas namu pārvaldnieks Роналдс Нейманис надеется, что "до морозов" тепло в дома дадут.

О необходимости выплачивать жителям пособия из-за роста цен на энергоресурсы громко говорят в Европарламенте. Как уменьшить зависимость от российского газа и поддержать население? Европейский союз вырабатывает стратегию борьбы с кризисом роста цен на энергоресурсы.

Еще один тревожный признак ухудшения социальной ситуации в стране — многие предприятия начинают увольнять сотрудников из-за введения с 1 июля минимальных обязательных взносов социального страхования. По данным Латвийской торгово-промышленной палаты, к увольнениям работников готовятся 23% опрошенных компаний.

Картина дня

1671 новый случай Covid-19, 16 смертей за сутки. Это самый высокий показатель заболеваемости в этом году. Хуже было только 31 декабря 2020 года, когда за сутки был подтвержден 1861 новый случай инфицирования.

"Ковидные" ограничения придется соблюдать и привитым. Инфекционист Уга Думпис считает, что ситуация с Covid-19 запущена настолько, что ограничения нужно распространять не только на невакцинированных, но и на привитых жителей. В ночь на среду машины "Скорой помощи" уже стояли в очереди в больницы. Во вторник Кабинет министров из-за политических разногласий во вторник не сумел принять решение о введении каких-либо "ковидных" ограничений. Реаниматолог Олег Шуба в интервью Delfi предупреждает - времени остается очень мало, больницы могут не справиться с потоком пациентов.

Умер пациент с фальшивым сертификатом Covid-19. В больницах лечатся еще несколько пациентов с поддельными документами о вакцинации. В случае болезни факт фальшивой вакцинации скрыть не удастся, предупреждают специалисты.

В четверг открываются магазины Lidl. Сегодня состоялась презентация для журналистов в одном из магазинов — в Межциемсе. Что завтра увидят первые покупатели "латвийских Лидлов"?

Снижается число пассажиров в аэропорту "Рига" после активного лета. За девять месяцев этого года аэропорт обслужил 1,43 млн пассажиров, что на 21% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В Резекненском крае обнаружена плантация марихуаны. Полиция изъяла более 100 саженцев марихуаны, 5 кг готовой продукции и оборудования для выращивания одурманивающего растения.

Сильный ветер повалил деревья в центре Риги. Одно дерево повалено в парке Кронвалда, еще одно — на берегу городского канала.

Что почитать?

Что приготовить из бананов? Если вы купились на скидки и не знаете теперь, что делать с бананами — то у нас есть рецепты. Хлеб, каша, сырники, мороженое, печенье, смузи — выбирайте!

Латвийцы стали активнее покупать недвижимость во время пандемии. Индустрия недвижимости может выиграть от "ковидных" ограничений, ведь люди больше времени проводят дома. Рост продолжится.

10 самых дорогих объектов недвижимости Юрмалы. Курортный город остается абсолютным лидером как по количеству выставленной на продажу эксклюзивной недвижимости, так и по ее цене.