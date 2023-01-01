Орнитологи: если начали кормить птиц зимой, делайте это до последнего снега

Латвийское общество орнитологов напоминает, что, если вы начали кормить птиц зимой, следует продолжать делать это до последнего снега, а кормушку нужно регулярно чистить.

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Кроме того, надо помнить, что держать диких птиц в неволе не допустимо, даже если о них заботятся, сообщает Rus.LSM.

"Если птица здорова и жизнеспособна, она сможет позаботиться о себе сама, без вмешательства человека. Кормление птиц необходимо, скорее, на радость человеку, а не птицам", - пояснил орнитолог, доктор биологических наук Виестурс Керус.

"В природе обычно выживает сильнейший. Поэтому, если здоровью птицы угрожает опасность, неспециалист вряд ли сможет ей помочь. Мы призываем тех, кто заботится условиями жизни птиц и их улучшением, не оставаться равнодушными, работать над сохранением подходящих для них местообитаний и сделать свое ближайшее окружение благоприятным для птиц", - добавил эксперт.

Керус подчеркнул, что если птицам оставлять в кормушке еду зимой и в морозный период, то это нужно делать регулярно до последнего снега. Кроме того, важно регулярно чистить кормушку, чтобы избежать риска распространения различных птичьих заболеваний.

Ценя заботу о диких птицах, Латвийское орнитологическое общество напоминает, однако, что содержание диких птиц в неволе является нарушением закона. Закон о защите животных устанавливает, что запрещается отлов и содержание в неволе диких амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих, за исключением случаев, предусмотренных законно, например, в зоопарке. Также запрещено дрессировать, использовать и показывать на публике диких животных (как отловленных в дикой природе, так и выращенных в неволе) для развлечения.

Если есть подозрения, что кто-то содержит диких птиц в неволе, об этом необходимо сообщить в Департамент охраны природы.

"К нам регулярно обращаются с вопросами о перелетных птицах, например, об аисте, который не улетел в теплые края, а задержался здесь. Причины, по которым он не улетел, могут быть разные", - отметил Агнис Бушс из Латвийского орнитологического общества.

"Пока птица может найти пищу, все в порядке, и у птицы может не быть особой мотивации улететь. Когда пищи больше нет, птица способна за один день пролететь несколько сотен километров в более подходящее место. Таких птиц не следует кормить, потому что это снижает мотивацию к перелету в более подходящее место, а также может представлять опасность для людей, потому что птицы могут стать агрессивными, требуя больше еды", - добавил орнитолог.