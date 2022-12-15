Эксперт: в Латвии исчезли многие виды папоротников и перестали водиться белки-летяги

Согласно докладу Всемирного фонда дикой природы (WWF), популяции диких животных с 1970 года сократились на 69%. Например, в Латвии после разлива Даугавы исчезли многие виды папоротников, а также европейские белки-летяги. Об этом в передаче "Факты об окружающей среде" на Латвийском телевидении (LTV) сообщил генеральный директор Управления охраны природы (DAP) Андрей Свиланс, пишет LSM.lv.

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Причинами этого являются деградация и потеря среды обитания, а также чрезмерная эксплуатация природных ресурсов, распространение инвазивных видов, загрязнение и изменение климата. Это уже 14-й отчет WWF, и приведенные в нем данные не радуют.

Как пояснил директор WWF в Латвии Янис Розитис, в отчете использовались данные европейского мониторинга и в нем не оценивается какая-то конкретная страна. Данные описывают информацию о статусе видов во всей Европе. В целом удалось получить данные со всех регионов мира — над этим работали около 90 ученых из 27 стран, представляющих различные университеты и международные организации.

"В наиболее критическом состоянии находится Южная Америка, где спад популяции составляет целых 94%. Если мы посмотрим на Европу и Среднюю Азию, то там доля сокращения популяции ниже — всего около 18%. В международном отчете системы ООН указано, что мы можем потерять миллион видов", — пояснил Розитис.

Наибольшее внимание на данный момент уделяется вопросу о том, что происходит с живой природой непосредственно под влиянием изменений климата. Оказалось, что больше всего пострадали пресноводные виды: с 1970 года их популяция сократилась примерно на 83%. Руководительница Программы WWF по Балтийскому морю и пресной воде Магда Йентгена заявила, что причины, по которым мы достигли таких плохих результатов, связаны с фрагментацией рек.

"Это означает, что на реках повсюду в мире есть много препятствий, и виды, которым необходимо мигрировать по рекам, не могут этого сделать", — подчеркнула Йентгена.

К сожалению, не лучше обстоит дело и в океанах, например, популяции акул и скатов за последние 50 лет сократились на 71%. Это должно вызывать беспокойство, потому что эти виды поддерживают баланс в океанах, и если они исчезнут, вся пищевая цепочка может разрушиться.

В Балтийском море загрязнение, вызванное сельскохозяйственным сектором, является большой проблемой, так как в море попадает слишком много пищевых веществ, что приводит к уменьшению содержания кислорода в воде.

"Мы также видим это в популяциях рыб. Большая часть видов сокращается, и, к сожалению, квоты на вылов приходится сокращать каждый год именно для того, чтобы попытаться восстановить эти популяции. В Балтийском море мы всегда говорим в этом контексте о двух видах: треска и угорь. Их вылавливают в массовом порядке, и их популяции уже находятся на грани исчезновения", — пояснил Йентгена

Для того, чтобы уменьшить потребление рыбы, стоит заглянуть в так называемый рыбный гид, где по принципу светофора указано, какую рыбу покупать, а какую нет. Если рыбы занесены в справочнике в красную категорию, то их популяция находится под угрозой исчезновения или при их добыче не применялись экологически безопасные методы лова.

Однако есть и другие причины исчезновения или значительного уменьшения численности некоторых видов растений и животных в Латвии. Строительство каскада Даугавской гидроэлектростанции (ГЭС) является наглядным примером того, как исчезла жирянка альпийская. При строительстве Плявиньской ГЭС единственное месторождение этого растения было затоплено, и существование вида в Латвии прекратилось.

"Огромные площади с обнажениями доломита были затоплены. Месторождения многих видов папоротников в Латвии потеряны в основном из-за затопления долины одной реки. Самый яркий пример исчезнувших животных — европейская белка-летяга", — отметил Свиланс.

Более 40 лет назад были достоверные сообщения о том, что европейские белки-летяги все еще встречаются на территории Латвии, в 2001 году об этом животном еще была частично достоверная информация. Однако исследования, проведенные в последние годы, показывают, что этот белки-летяги больше не водятся в Латвии.

Причинами являются как изменение климата, так и отсутствие подходящих мест обитания. Однако правда, что Латвия является границей ареала белки-летяги. Эти животные обитают в осиново-еловых лесах.