Выразительное пение, а не яркое оперение. Птицей 2023 года в Латвии выбран соловей

Птицей 2023 года была впервые выбрана певчая птица — соловей (Luscinia luscinia), сообщили в Латвийском орнитологическом обществе. Таким образом общество призывает жителей научиться узнавать птиц не только по внешнему виду, но и по их пению. Кроме того, соловей также считается любимым природным символом украинцев, который занимает важное место в культурно-исторической идентичности этой нации, заявила представительница Орнитологического общества Кития Балцаре.

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"Услышав весной в природе песню соловья, мы в этом году приглашаем не только насладиться чарующим голосом этой птицы, но и подумать о том, как каждый из нас может поддержать Украину и украинцев и их усилия [сохранить] независимость", — подчеркнул орнитолог, член Латвийского орнитологического общества Андрис Декантс.

По его словам, это один из редких случаев, когда птицей года становится певчая птица, для которой характерно не яркое оперение, а выразительное пение.

Соловей — это певчая птица с тусклым, серо-коричневым оперением,15-17 сантиметров в длину, которая гнездится в густых, влажных, тенистых лиственных лесах, часто в орешниках, кустарниках и кустах около водоемов, а также в густых садах и парках. Соловей, который является дальней перелетной птицей, возвращается с зимовок в Африке в среднем 30 апреля, поэтому его пение чаще всего можно услышать в мае-июне, в основном ночью. Однако иногда эту птицу можно услышать и днем.

Пение соловья представляет собой серию очень громких щелчков языком и булькающих звуков, которые чередуются несколькими задумчивыми резкими свистами. Во время пения соловей чаще всего сидит в листве кустов или деревьев. В тихие ночи пение этой птицы слышно на расстоянии многих километров. Послушать аудиозаписи с пением соловья можно здесь.

Соловей питается беспозвоночными в основном на земле: ему необходима богатая гумусом почва, покрытая гниющими листьями. Эта птица гнездится, иногда неоднократно в течение сезона, чаще всего в одном и том же месте, обычно на земле в тени, в чашеобразном гнезде. В кладке от четырех до пяти пестрых яиц серо-голубого цвета. Когда начинается время кормления малышей, песни соловья прекращаются.

Как сообщил ассоциированный профессор Латвийского университета, доктор биологии Айнарс Ауниньш, с 2005 года Латвия потеряла четверть популяции соловьев.

"Одна из возможных причин — изменение климата. Соловей до сих пор является классической птицей нашего региона. По мере потепления климата ареал вида, скорее всего, сократится в течение этого столетия, так что соловей будет только встречаться здесь во время перелета - весной и осенью - но его заменит западный соловей (Luscinia megarhynchos), который в настоящее время гнездится в остальной части Европы, поэтому аудиозаписи особенно важны, так как они могут помочь заметить присутствие западного соловья в природе Латвии, так как в пении обеих птиц можно услышать определенное сходство", - пояснил профессор.

Для того, чтобы помочь определить распространение соловья в Латвии, Латвийское орнитологическое общество призывает жителей сделать аудиозаписи голосов птиц в мае и июне и отправить их на адрес электронной почты atlants@lob.lv, указав конкретное время и место записи. Общество также призывает латвийцев сообщать о соловьях на портале Dabasdati.lv или в мобильном приложении (Dabasdati.lv). Это будет ценная информация для нового атласа гнездящихся птиц Латвии.

Также в скором времени планируется объявить традиционный конкурс рисунков "Птица года 2023", к участию в котором будут приглашены все желающие — взрослые и дети.

Латвийское орнитологическое общество уже в 28-й раз проводит акцию "Птица года". Ранее птицами года были выбраны: коростель (1996 г.), козодой (1997 г.), сизоворонка (1998 г.), малый подорлик (1999 г.), чибис (2000 г.), филин (2001 г.), озерная чайка (2002 г.), тетерев (2003 г.), белый аист (2004 г.), лебедь-кликун (2005 г.), обыкновенная пустельга (2006 г.), черный дятел (2007 г.), черный аист (2008 г.), большой баклан (2009 г.), глухарь (2010 г.), серая неясыть (2011 г.), орлан-белохвост (2012 г.), морянка (2013 г.), удод (2014 г.), золотистая ржанка (2015 г.), пестрый дятел (2016 г.), желтая трясогузка (2017 г.), травник (2018 г.), рябчик (2019 г.), голубой зимородок (2020 г.), серая куропатка (2021 г.), черный стриж (2022 г.).