Усилен контроль за нерестом лосося и форели в латвийских водах

С начала октября и до конца декабря в латвийских водах запрещена ловля лосося и морской форели. В этот период Государственная природоохранная служба (ГОС) в усиленном режиме осуществляет охрану рыбных ресурсов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В течение месяца проведена 151 проверка внутренних вод и морского побережья, выявлено и изъято 85 незаконных рыболовных сетей, 16 из которых находились на морском побережье. Убраны 23 сети для ловли миног и две ловушки для миног. Возбуждено 11 дел об административных правонарушениях: 6 — за нарушение правил рыболовства, 5 — за нарушение правил промышленного рыболовства на морском побережье и во внутренних водах.

"Дикий лосось, который нерестится и проводит первые годы жизни в латвийских реках, представляет собой уникальную популяцию, которая на протяжении тысячелетий адаптировалась к естественным условиям и должна быть сохранена как наш национальный ресурс дикой природы. По сравнению с искусственно выращенным лососем, природный или дикий лосось в латвийских реках составляет значительное меньшинство. Нерест является особенно чувствительным периодом для лососевых, когда они становятся более доступными", - сообщила Эвия Шмите, директор отдела контроля рыболовства ГОС.

"По экспертным оценкам, только около 10-15% природного лосося в наших реках выпускают из рыбных хозяйств. На популяцию лососевых рыб влияет не только незаконный промысел, но и отсутствие подходящих нерестилищ из-за зарастания рек, а также изменение климата, что сказывается на количестве осадков и температуры воды", - добавила она.

По наблюдениям инспекторов ГОС и сообщениям от населения, можно сделать вывод, что миграция и нерест рыбы с конца октября переместились на малые латвийские реки, именно там будет усилен контроль.

С целью предотвращения любой незаконной деятельности в рейдах по контролю рыболовства участвуют общественные экологические инспекторы, представители самоуправлений и госполиции, а также инспекторы ГОС со всех регионов Латвии. При проверках активно используется дрон, оснащенный тепловизионной камерой, что позволяет обнаруживать правонарушителей даже в темное время суток.

Государственная природоохранная служба напоминает: каждый житель Латвии может принять участие в охране рыбных ресурсов. Заметив недобросовестное поведение по отношению к окружающей среде, можно сообщить об этом в Государственную экологическую службу по телефону +371 26338800 или с помощью мобильного приложения Vides SOS.