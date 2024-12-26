Драмы и трагедии, комедии и курьезы, неожиданные повороты: в 2024-м мы опубликовали тысячи статей о жизни людей во всем ее разнообразии. Собрали лишь 20 - и это, конечно, микроскопическая часть. Если вы их пропустили - на длинных зимних выходных самое время почитать об этом снова.
Как ругаются латыши и почему у них утки не крякают
Мы давно собираем культурные коды латвийского общества - в 2020-м году выпустили проект Код.LV (он получил приз Латвийской ассоциации журналистов). Он был про особенности латышского юмора, героев желтой прессы, интеллектуальные игры, двух Александров Гринов и - наша любимая часть - про праздники на кладбищах. А еще про интригующий мир латышских шлягеров и новое латвийские кино.
В 2024-м вышла вторая часть, и снова - очень интересная. Мы рассказывали о том, чем отличается Дед Мороз от Салавециса; как ругаются латыши; как понять феномен lauki и как к нему приобщиться; в честь кого в Риге переименовывают улицы; где у латышей раки зимуют и почему утки не крякают. И еще том, в чем секрет серебряной ложки.
Велокурьер-нелегал за 8000 евро
Индийцы платят тысячи евро, чтобы работать в Латвии и Литве, приезжают — и обнаруживается, что на самом деле работы для них нет. В лучшем случае, у них есть вид на жительство, позволяющий работать в конкретной компании, в худшем — туристическая виза. Журналисты Delfi нашли людей, которые стали жертвами мошенников, и раскрыли детали всей схемы.
Читать: Как мошенники привозят в Латвию индийцев — и "кидают" их с работой
Читать: Тридцать фирм в одной квартире. Кто "продает" Латвию иностранным работникам?
Читать: Бизнес "на грани легального". Как купить в интернете литовский ВНЖ
Читать: Сами виноваты? Кто и как контролирует трудоустройство иностранцев в Латвии
Выживающие: как выглядит современная бедность
Каждый пятый житель Латвии подвержен риску бедности. Но это сухие цифры, за которыми не видны реальные люди. В этом году мы рассказали семь историй о том, что это значит на самом деле. Вот Валентина, которая живет на 200 евро в месяц и на сыр в магазине только смотрит. Вот Анастасия, которая рассказывает о том, как жить на улице, искать еду в мусорниках и стирать белье в реке. Вот Наталья, которая медленно теряла зрение и жила только ради детей.
Читать: серия статей "Выживающие".
Я плыл за двоих 16 часов, но Серго все равно погиб
13 июля 16 человек отправились на гидроциклах из Рои на эстонский остров Рухну. До места назначения добрались только 14 из них. Один из пропавших - Серго Тваури - погиб в море. Второй участник этих трагических событий рассказывает, почему приключение закончилось трагедией.
Как рок-музыкант Яхимович выходил на пенсию
Лидер рижской рок-группы "Цемент" (пик известности - во второй половине 1980-х) Андрей Яхимович отметил 64-летие и неожиданно для себя вышел на пенсию. Вместе с новоявленным пенсионером портал Delfi проходим все круги "надо, Яхим, надо".
"Западный тренер в советской раздевалке"
Швед Курт Линдстрем — знаковая фигура в истории сборной Латвии по хоккею. 20 лет назад он вошел в "советскую раздевалку" и постепенно начал менять латвийский хоккей. Сейчас Линдстрем живет в Таиланде и борется с неизлечимой болезнью. Почему о "Курре" и сегодня многие вспоминают с теплотой и уважением?
В постели Ильича. Как живет рижский музей Ленина
21 января 2024 года исполнилось 100 лет со дня смерти Владимира Ильича Ленина. Согласно официальной лениниане, Владимир Ульянов (Ленин) в 1900 году ездил в Ригу налаживать связи с латышскими социал-демократами и даже встречался с издателем Карлисом Озолсом. Правда ли это — неизвестно. Журналист Лев Кадик в поисках призрака вождя мирового пролетариата отправился в музей Ленина в Риге — он теперь совмещен с небольшой гостиницей.
Кто такой Павел Дуров?
В конце августа 2024 года французские власти задержали создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. В современной истории это первый случай, когда владельцу соцсети предъявили обвинения в таких серьезных преступлениях, как в соучастие в распространении детской порнографии, вредоносного ПО, мошенничестве и обороте наркотиков. Кто такой Павел Дуров - создатель самого скандального мессенджера или защитник свободы слова?