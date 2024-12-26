Драмы и трагедии, комедии и курьезы, неожиданные повороты: в 2024-м мы опубликовали тысячи статей о жизни людей во всем ее разнообразии. Собрали лишь 20 - и это, конечно, микроскопическая часть. Если вы их пропустили - на длинных зимних выходных самое время почитать об этом снова.

Как ругаются латыши и почему у них утки не крякают

Бонус: вторая часть доступна и в виде подкаста! Вот он на Spotify, а вот тут на Apple Podcasts.

Велокурьер-нелегал за 8000 евро

Индийцы платят тысячи евро, чтобы работать в Латвии и Литве, приезжают — и обнаруживается, что на самом деле работы для них нет. В лучшем случае, у них есть вид на жительство, позволяющий работать в конкретной компании, в худшем — туристическая виза. Журналисты Delfi нашли людей, которые стали жертвами мошенников, и раскрыли детали всей схемы.

Выживающие: как выглядит современная бедность

Каждый пятый житель Латвии подвержен риску бедности. Но это сухие цифры, за которыми не видны реальные люди. В этом году мы рассказали семь историй о том, что это значит на самом деле. Вот Валентина , которая живет на 200 евро в месяц и на сыр в магазине только смотрит. Вот Анастасия , которая рассказывает о том, как жить на улице, искать еду в мусорниках и стирать белье в реке. Вот Наталья , которая медленно теряла зрение и жила только ради детей.

13 июля 16 человек отправились на гидроциклах из Рои на эстонский остров Рухну. До места назначения добрались только 14 из них. Один из пропавших - Серго Тваури - погиб в море. Второй участник этих трагических событий рассказывает, почему приключение закончилось трагедией.

Лидер рижской рок-группы "Цемент" (пик известности - во второй половине 1980-х) Андрей Яхимович отметил 64-летие и неожиданно для себя вышел на пенсию. Вместе с новоявленным пенсионером портал Delfi проходим все круги "надо, Яхим, надо".

Швед Курт Линдстрем — знаковая фигура в истории сборной Латвии по хоккею. 20 лет назад он вошел в "советскую раздевалку" и постепенно начал менять латвийский хоккей. Сейчас Линдстрем живет в Таиланде и борется с неизлечимой болезнью. Почему о "Курре" и сегодня многие вспоминают с теплотой и уважением?

21 января 2024 года исполнилось 100 лет со дня смерти Владимира Ильича Ленина. Согласно официальной лениниане, Владимир Ульянов (Ленин) в 1900 году ездил в Ригу налаживать связи с латышскими социал-демократами и даже встречался с издателем Карлисом Озолсом. Правда ли это — неизвестно. Журналист Лев Кадик в поисках призрака вождя мирового пролетариата отправился в музей Ленина в Риге — он теперь совмещен с небольшой гостиницей.

В конце августа 2024 года французские власти задержали создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. В современной истории это первый случай, когда владельцу соцсети предъявили обвинения в таких серьезных преступлениях, как в соучастие в распространении детской порнографии, вредоносного ПО, мошенничестве и обороте наркотиков. Кто такой Павел Дуров - создатель самого скандального мессенджера или защитник свободы слова?

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