В Риге бушует шторм, отопление снова подорожает, Валиева осталась без медали. 17 февраля: главное

В четверг вечером порывы западного ветра усилились до 20 метров в секунду, сообщают об угрозе затоплений. С марта в Риге вновь подорожает отопление. Это произойдет уже в третий раз за сезон. Мэр Риги заявил, что мог бы привести в порядок улицы, если бы деньги не забирало правительство. Кто финансируют депозитную систему и подорожали ли из-за нее продукты? Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 17 февраля.

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Картина дня



В Риге бушует шторм. Вечером порывы западного ветра усилились до 20 метров в секунду. Из-за сильного ветра уровень воды в водоемах повысится на 115 — 125 см, есть угроза затоплений. Также стоит быть осторожными и жителям Огре, где в низовьях реки начался ледоход. На реке образуются ледовые заторы, над которыми уровень воды поднимается более чем на метр. Возможно затопление объектов недвижимости и транспортной инфраструктуры. Может быть нарушено электро- и водоснабжение, телекоммуникации.

В Латвии 11 595 новых случаев Covid-19, умерли 12 человек. Из выявленных вчера зараженных — 4302 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 7293 были вакцинированы. Всего было сделано 26 943 тестов, доля положительных результатов составила 43%. На данный момент процесс вакцинации завершили 68,84% населения Латвии, а 25,8% жителей получили бустерную вакцину.

С марта в Риге вновь подорожает отопление. В третий раз за сезон. В этот раз тариф повысится на 3,9% и составит 69,36 евро за мегаватт-час (MWh). Нынешнее увеличение тарифа на тепловую энергию связано с повышением цен на топливо — природный газ и щепу.

В Рижском аэропорту из самолета эвакуировали 18 человек. Около 13:00 пожарно-спасательная служба получила сообщение о том, что в одном из приземлившихся самолетов замечено небольшое задымление. В аэропорту была объявлена стандартная процедура, чтобы встретить летевший из Вильнюса в Хельсинки самолет Finnair в режиме повышенной готовности.

Мэр Риги недоволен, что правительство забирает у столицы налоговые доходы. Из-за решения правительства снизить долю налоговых поступлений в бюджеты самоуправлений, бюджет Риги потерял 139 млн евро, заявил Мартиньш Стакис. По его словам, Рижское самоуправление могло бы приводить в порядок улицы, на которых образуются в межсезонье выбоины — если бы город не терял средства. Для этого ежегодно требуется около 40 миллионов евро, предыдущее руководство Рижской думы выделяло до 20 миллионов евро, на этот год запланировано 24 миллиона евро, но нужно еще больше.

В Рижском цирке устанавливают уникальный купол из цельного дерева. Купол собирают из CLT — склеенных крест-накрест деревянных панелей (Cross Laminated Timber). Возможно, несущая конструкция купола, изготовленная по такой технологии, станет первым в мире проектом такого типа. Работы планируется завершить в марте. А вот здесь фото.

У памятника Свободы развернули 30-метровый флаг Украины. Акция проходит в рамках Недели Украины. В мероприятии приняли участие посол Украины в Латвии Александр Мищенко, мэр Риги Мартиньш Стакис, вице-мэры Эдвард Смилтенс и Линда Озола, депутаты думы, представители МИД и Минобороны, депутаты Сейма. Участники мероприятия также исполнили гимны Латвии и Украины.

Байден заявил о признаках вторжения России в "ближайшие несколько дней". На фоне очередного обострения на востоке Украины западные СМИ и политики продолжают публиковать данные и предполагаемые даты российского вторжения. Кремль не раз отрицал планы по нападению на Украину, а Владимир Путин говорил, что Россия не хочет войны. Президент Украины Владимир Зеленский призывал иностранные СМИ не сеять панику, а граждан просил сохранять спокойствие. Между тем, министры обороны стран НАТО подтвердили готовность к коллективной защите. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трас полагает, что президент России Владимир Путин, возможно, попытается затянуть кризис вокруг Украины на многие месяцы, чтобы проверить на прочность единство Запада.

Олимпиада. Валиева сенсационно осталась без медали. Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине.Серебряной медалисткой стала еще одна ученица Этери Тутберидзе — Александра Трусова. Главная фаворитка Камила Валиева заняла только четвертое место.

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