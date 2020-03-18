Хроника пандемии. Прогнозы, палатки и жизнь в самоизоляции. Что произошло 18 марта

18 марта количество людей, инфицированных коронавирусом Covid-19, в Латвии выросло до 71 человека. Врачи начинают брать анализы в регионах, а экономисты дают мрачные прогнозы на будущее. Портал Delfi коротко обобщает главные новости среды.
Главное: как выявить тех, кто уже заразился?
Латвийская программа тестирования на Covid-19 стремительно разворачивается и сталкивается с новыми трудностями. Государство будет оплачивать анализы на наличие Covid-19 всем прибывшим, у которых за первые 14 дней появились симптомы заболевания. Принято решение беречь человеческие ресурсы: если один из членов семьи заболел коронавирусом, остальным лабораторные исследования проводить не будут. Связываться с медиками следует, если состояние здоровья члена семьи значительно ухудшится.
- Введен единый телефон 8303 для записи на анализы.
- Минздрав открывает палатки приема анализов в Даугавпилсе и Лиепае.
- Зафиксированы случаи, когда пациенты лгали, чтобы получить бесплатный анализ.
- Лгут и родители детей, побывавших недавно в странах, затронутых COVID-19.
- Врачи просят проявлять сознательность и не подвергать опасности себя, окружающих и медицинский персонал.
Что еще произошло в стране?
За сутки в Латвии выявлено 11 новых случаев Covid-19 (всего — 71). Из 11 сегодняшних случаев два — "местные": люди заразились коронавирусом в Латвии, никуда не выезжая.
Экономисты дают мрачные прогнозы: роста уже точно не будет, вопрос в том, насколько глубокой окажется рецессия. Аналитик Luminor Петерис Страутиньш предрекает, что ВВП может упасть на 5%.
Латвийцы, вернувшиеся домой из-за границы, уходят в самоизоляцию. Вот как это выглядит.
Полиция ведет борьбу с теми, кто не собирается подчиняться ограничениям. Начато 28 административных процессов.
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Что произошло в мире: главное
- В Италии от Сovid-19 умерло уже почти 3000 человек (за сутки — 475, самый большой скачок с начала эпидемии).
- По сравнению со вторником общее количество инфицированных выросло до 35 713 (+13%), и темпы роста в сравнении с прошлой неделей чуть снизились.
- В Эстонии — 258 заболевших (+33 за сутки), в Литве — 33 (+7 за сутки).
- В России за сутки зарегистрировано еще 33 заболевших (общее число — 147).
- В Британии за сутки стало известно о 700 новых случаях (общее число — 2600, 104 человека скончались). В пятницу в стране закрываются школы.
- Власти Испании закрыли все гостиницы в стране.
- В ЕС вступил в силу 30-дневный запрет на въезд неграждан стран союза и Шенгенской зоны.
- Отменен международный музыкальный конкурс "Евровидение", намеченный на апрель.