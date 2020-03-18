Хроника пандемии. Прогнозы, палатки и жизнь в самоизоляции. Что произошло 18 марта

18 марта количество людей, инфицированных коронавирусом Covid-19, в Латвии выросло до 71 человека. Врачи начинают брать анализы в регионах, а экономисты дают мрачные прогнозы на будущее. Портал Delfi коротко обобщает главные новости среды.

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Главное: как выявить тех, кто уже заразился?

Латвийская программа тестирования на Covid-19 стремительно разворачивается и сталкивается с новыми трудностями. Государство будет оплачивать анализы на наличие Covid-19 всем прибывшим, у которых за первые 14 дней появились симптомы заболевания. Принято решение беречь человеческие ресурсы: если один из членов семьи заболел коронавирусом, остальным лабораторные исследования проводить не будут. Связываться с медиками следует, если состояние здоровья члена семьи значительно ухудшится.

Введен единый телефон 8303 для записи на анализы.

8303 для записи на анализы. Минздрав открывает палатки приема анализов в Даугавпилсе и Лиепае.

и Зафиксированы случаи , когда пациенты лгали, чтобы получить бесплатный анализ.

, когда пациенты лгали, чтобы получить бесплатный анализ. Лгут и родители детей , побывавших недавно в странах, затронутых COVID-19.

, побывавших недавно в странах, затронутых COVID-19. Врачи просят проявлять сознательность и не подвергать опасности себя, окружающих и медицинский персонал.

Что еще произошло в стране?



За сутки в Латвии выявлено 11 новых случаев Covid-19 (всего — 71). Из 11 сегодняшних случаев два — "местные": люди заразились коронавирусом в Латвии, никуда не выезжая.

Экономисты дают мрачные прогнозы: роста уже точно не будет, вопрос в том, насколько глубокой окажется рецессия. Аналитик Luminor Петерис Страутиньш предрекает, что ВВП может упасть на 5%.

Латвийцы, вернувшиеся домой из-за границы, уходят в самоизоляцию. Вот как это выглядит.

Полиция ведет борьбу с теми, кто не собирается подчиняться ограничениям. Начато 28 административных процессов.

Lido закрывает все рестораны и магазины.

В магазинах Rimi и Maxima на кассах устанавливают защитные барьеры.

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