Транспортные компенсации депутатам за работу онлайн, полиция начала дело о "шахматном маньяке". 8 февраля: главное

В Латвии новый анти-рекорд заболеваемости, но в школах ситуация стабилизируется. Депутатам на "удаленке" продолжают компенсировать транспортные расходы. Появился новый подвид омикрона — еще более заразный. В Латвии собираются создать Академию внутренней безопасности за 40 миллионов. В Эстонии отменяют требование о ковид-сертификатах на некоторых мероприятиях. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 8 февраля.

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В Латвии планируется создать Академию внутренней безопасности; для ее нужд хотят построить здание. В 2023-2027 годах проект потребует около 40 миллионов евро из госбюджета.

В Латвии количество новых случаев Covid-19 впервые перевалило за 11 тысяч, cкончались девять пациентов. При этом количество пациентов с Covid-19 в больницах немного сократилось, а министр здравоохранения признал не точным прогноз о 5-6 тысячах пациентов с Covid-19 в больницах. Также стало известно, что за время пандемии в Латвии зарегистрированы 200 человек, которые инфицировались трижды. А еще в стране ​ обнаружили еще один подтип омикрон-штамма — он на 30% заразней первого.

Стабилизируется ситуация с заболеваемостью Covid-19 в школах. Количество случаев Covid-19, обнаруженных в ходе школьного скрининга, растет в два раза медленнее, чем в целом по стране. Также c 14 февраля школьники, ставшие контактными лицами больных Covid-19, смогут не соблюдать карантин. Тем временем правительство решило, сколько учебных часов школьники и студенты могут учиться дистанционно.

До 28 февраля работников без "ковидных" сертификатов можно не увольнять. Сотрудники, которые к 15 февраля не смогут предъявить годный ковид-сертификат, до 28 февраля смогут находиться в режиме отстранения от работе, а не будут уволены.

Депутаты Сейма ​​два года работают онлайн, но до сих пор получают транспортные компенсации. Например, в декабре 2021 года на это ушло 8633,29 евро. Самую высокую компенсацию получил независимый депутат Эрик Пуценс — в месяц чрезвычайного положения политику выплатили 595 евро на транспортные расходы.

Президент Левитс заявил, что подъемные надбавки к зарплатам медиков — лишь кризисное решение. Впрочем, он согласен, что после реформирования системы оплаты труда вознаграждение медиков должно быть выше, чем в период до пандемии.

Госагентство лекарств подтвердило, что один из летальных случаев может быть связан с прививкой AstraZeneca. Всего агентство провело оценку 22 случаев смерти, произошедшей через несколько дней или месяцев после прививки от Covid-19.

Суд приговорил политического активиста Александра Гапоненко к условному сроку. Активист признан виновным по трем статьям Уголовного закона — за разжигание национальной розни, действия, направленные против государства, и помощь иностранному государству в действиях, направленных против Латвии.

Эстония с 14 февраля отменяет ковид-сертификаты для мероприятий на открытом воздухе. Правительство учло более низкий риск передачи коронавируса на таких мероприятиях — согласно исследованиям, менее 10 процентов случаев заражения имеют отношение к мероприятиям на открытом воздухе.

Страны НАТО наращивают военное присутствие в Восточной Европе. Также, опасаясь вторжения России, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой оказать ей военную помощь — здесь можно узнать, кто и чем вооружает Украину.

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