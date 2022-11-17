Рижский зоопарк: еноты Яшка, Пельмень и Цепелин переехали в новый вольер

Еноты из Рижского зоопарка Яшка, Пельмень и Цепелин переехали в новый дом, сообщили порталу Delfi представители Рижского зоопарка.

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Новая экспозиция енотов находится рядом с экспозицией рысей. Так как эти животные любят лазить по деревьям, еноты вскоре после заселения в новый вольер начали активно осваивать благоустроенное жилье, забираться на пни и бревна, чтобы подобраться к лакомствам размещенным на высоте.

Как напомнили в зоопарке, несколько лет назад Управление по защите природы конфисковало у некоего жителя енота, который содержался в неприемлемых условиях и его кормили чипсами и конфетами. В результате животное было чрезмерно тучным.

После карантина в зоопарке диета енота Яшки была скорректирована, поэтому метаболизм животного удалось нормализовать соответствующим кормом.

В свою очередь, в августе прошлого года из Каунасского зоопарка в Ригу прибыли два енота - Пельмень и Цепелин. Все три зверька поладили между собой и с большим интересом знакомятся со своим новым домом, отметили в зоопарке.

Родиной енотов (Procyon lotor) является Северная Америка, однако из-за активной деятельности и симпатичного внешнего вида, во многих местах этих животных стали заводить в качестве домашних любимцев. В результате в Европе и Азии эти звери попали на волю и прижились в новых регионах, создавая угрозу популяции локальных животных.

В Латвии еноты не водятся, однако очень часто жители енотами называют другое животное - енотовидную собаку. Этот зверь визуально напоминает енота, но биологически не является его близким родственником.