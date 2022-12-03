В Латвии в гнездах с видео-наблюдением в этом году выросло 16 птенцов

В этом году в птичьих гнездах, в которых были установлены видеокамеры, подросло 16 птенцов, сообщила агентству LETA менеджер по коммуникациям Латвийского фонда природы (LDF) Лиене Бризга-Калниня.

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В 11-м сезоне прямых трансляций LDF можно было виртуально заглянуть в гнезда десяти охраняемых в Латвии птиц. Кроме того, несколько лет работает и подводная камера, с помощью которой можно наблюдать перемещения рыб.

В целом прямые трансляции с птичьих гнез на канале LDF на YouTube набрали более 4 миллионов просмотров.

Как и в прежние годы, наиболее популярное "живое" гнездо – это орланы в Дурбе. В этом году Мильда (самка орлана) продолжила управлять гнездом, а к ней присоединился новый и менее опытный партнер, которого назвали Волди. В марте орланы отложили два яйца, но вскоре гнездо посетила чужая самка орлана, которая съела яйца. Оба владельца гнезда продолжали посещать гнездо, но большую часть лета наслаждались вольной жизнью орлов. Оживление в гнезде возобновилось осенью, когда Мильда и Волдис сосредоточились на его украшении, давая надежду на успешное продолжение истории в следующем году.

Вторым по посещаемости гнездом были орлята на березе в Селии, где в гнездо вернулась знакомая пара Лайла и Улдис. Самка отложила два яйца, оба из которых вылупились, и, как это характерно для молодых орлов, младший брат не выжил в результате каинизма. Маленький орленок Хуго рос с большим количеством еды и был хорошо защищен до сентября, когда он сбежал из гнезда.

Орлята – это уникальный для Латвии вид хищных птиц, в Латвии проживает около трети популяции орланов в ЕС.

Удалось гнездование и в гнезде "куриного ястреба" в Риге, где с прошлого года живут Хилда и Харис. В конце марта-начале апреля было отложено четыре яйца, в мае вылупились четыре птенца, которые успешно начали летать и уже в конце лета покинули гнездо. Куриные ястребы относятся к тем птицам, которые относительно обычны в городах. И города становятся все более важной средой обитания для существования этих хищников.

Четверо птенцов выросли в гнезде белых аистов, за которыми Латвийский фонд природы осуществляет наблюдение в сотрудничестве с AS Sadales tīkls, и один птенец - в гнезде орлят на елке.

В этом году в сотрудничестве с Цесисским замком можно было наблюдать за "птицей 2022 года в Латвии" – журавлем. Специальное устройство установлено ​​в южной башне Цесисского замка и оборудована двумя камерами, чтобы можно было наблюдать за тем, что происходит снаружи и внутри. У пары журавлей в июле вылупились два птенца. Они благополучно выросли и в августе отправились в свой первый полет.

В этом году орнитологам удалось установить камеру возле гнезда большой крачки в камышах озера Энгуре. В мае у крачки вылупились четыре птенца. За жизнью этих водоплавающих можно было наблюдать лишь несколько недель, так как детеныши большой крачки быстро покидают гнездо.

На экранах в режиме онлайн также можно было наблюдать за черными коршунами Голдом и Греей, с которыми зрители познакомились в прошлом году. Минувшей зимой нездо частично разрушилось, поэтому парочка гнездилась рядом, но материалы старого гнезда использовались для постройки нового дома. В гнезда скоп и черных аистов вернулись их постоянные обитатели, но это были самцы, а не самки, поэтому птенцов не было.

Больше всего прямые трансляции смотрели жители Латвии, также трансляции были популярны в Польше, России, Финляндии и Германии. 69% зрителей прямых эфиров - женщины. Среди зрителей уменьшается количество молодежи, зато увеличивается доля зрителей старше 55 лет(43%).

Работа камер прямого эфира обеспечивается благодаря поддержке общественности - пожертвований зрителей. Сеть 4G, необходимую для качественной прямой трансляции, предоставляет компания LMT.

Прямые трансляции можно смотреть на канале LDF на видеохостинге YouTube, на сайтах Dabasdati.lv и www.ldf.lv/tiesraide, а также на смарт-телевидении LMT.