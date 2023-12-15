Весь 2023-й год журналисты и редакторы Delfi каждый день следили за драматичными и забавными, эмоциональными и трагическими событиями в Латвии и мире. На Delfi на латышском и русском языках вышло более 50 000 публикаций. Около шести тысяч из них доступны только для подписчиков.
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Публикации 2023 года
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Delfi datu bāze, 01.01.2023. - 6.12.2023.
Скандалы
Выставка коллекции фарфора путинского олигарха в Огре, сомнительные отношения между тренером и юной спортсменкой, миллионные проекты с неясными перспективами в Резекне - журналисты Delfi следят за горячими темам. И часто открывают новые истории, которые, как мы надеемся, меняют жизнь в Латвии к лучшему.
в день
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3мин. 58сек.
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в месяц
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И завершение долгих историй
Кришьянис Кариньш укоренился на посту премьера - но все же оставил кресло Эвике Силине. Мартиньш Стакис пробыл мэром Риги не так уж долго. Один из легендарных рижских ресторанов Vincents закрылся - а его основатель Мартиньш Ритиньш ушел из жизни чуть раньше. Delfi следит за этими и многими другими историями от начала и до конца.
миллиона просмотров
66,5 мил.
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820 006
посещение портала Delfi
В среднем в месяц
просмотра от одного пользователя
Gemius Audience, 01.01.2023. - 30.11.2023.
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