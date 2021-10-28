Черная среда и Ушаков без иммунитета. 28 октября: главное

Жители Латвии стремительно вакцинируются - каждый день прививки получает около 10 тысяч человек. Но для многих это происходит слишком поздно: страна бьет рекорды смертности пациентов с Covid-19. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 28 октября.

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Прогнозы экспертов подтверждаются: Латвия входит в самый мрачный период пандемии. Рекорды по количеству новых случаев или смертей пациентов с Covid-19 обновляются почти каждый день. В среду в стране зарегистрировано 2919 новых случаев Covid-19, умерли 64 человека (55 невакцинированных и девять вакцинированных).

В Рижской Восточной больнице за сутки скончались 20 пациентов с подтвержденным Covid-19 - это тоже рекордный показатель. Центр патологии Восточной больницы снова открывает мобильный морг, который пришлось использовать во время предыдущей волны в январе этого года.

В Клинике неотложной медицины и приема пациентов койки разместили и в гараже, куда раньше приезжали машины скорой помощи. Там находится 21 койка для пациентов с Covid-19.

В Даугавпилсской региональной больнице каждые сутки умирают 6-10 человек. Руководитель больницы Григорий Семенов заявил, что в больнице ощущается острая нехватка коек, а также персонала и кислорода. "У нас в данный момент есть места для среднетяжелых больных, для очень тяжелых уже нет", - заявил он. Некоторых пожилых пациентов в больницу привозят просто умирать.

Картина дня

10 000 прививок в день. После введения обязательных требований к работникам темпы вакцинации в Латвии резко выросли. На этой неделе, в среднем, прививаются около 10 тысяч человек в день. По ситуации на 27 октября процесс вакцинации завершил 992 351 человек (52,7% населения страны). При этом государство не может вакцинировать население принудительно, заявил омбудсмен Юрис Янсонс.

Локдаун и экономика: есть ли проблемы? Валовой внутренний продукт Латвии в третьем квартале 2021 года вырос на 4,8%. Макроэкономический сценарий, на который опирается Кабинет министров при разработке бюджета, предполагает рост по итогам года на 3,7%. Насколько он реален с учетом локдауна? Если после 15 ноября локдаун не продлят, его влияние на экономику будет небольшим, считает президент Банка Латвии Мартиньш Казакс. А президент Латвии Эгилс Левитс уверен, что 15 ноября локдаун для невакцинированных нужно отменить, а детям разрешить вернуться в школы.

Нила Ушакова могут лишить парламентского иммунитета. Такую рекомендацию принял Юридический комитет Европарламента, утвердить или отменить его должны депутаты ЕП. Процедура связана с уголовным процессом, которое в отношении Ушакова завело Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией: оно считает, что мэр Риги разместил в своем кабинете альбом со встроенной скрытой камерой. Ушаков своей вины не признает и считает себя потерпевшим.

Тестирование на входе в медучреждения откладывается. Система быстрых тестов на Covid-19 должна была стартовать с 1 ноября, но в итоге Министерство здравоохранения приняло решение с понедельника запустить ее в тестовом режиме.

Павлютс чувствует себя "громоотводом", но уходить не планирует. Глава Минздрава полагает, что на него пытаются взвалить всю ответственность за кризис с Covid-19. Но сам Павлютс в отставку уходить не планирует, потому что считает, что сейчас страна переживает самый тяжелый этап, и момент для поиска виновных не подходящий. Партнеры по коалиции тоже не спешат списывать Павлютса. "Это не правительство мечты, но вопрос, есть ли что-то лучше, что предложить?" — заявил лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс.

Даугавпилс закупил газ дешевле биржевой цены. По словам мэра города Андрея Элксниньша, это позволит не увеличивать тариф на тепло для жителей города в ноябре. Комиссия по регулированию общественных услуг не нашла повода для сомнений в корректности договора, а эксперты полагают, что при "судорожных" колебаниях цен на поймать момент низкой цены "абсолютно возможно".

С 15 декабря работа на стройке — только в "зеленом" режиме. То есть все работники должны иметь действующий сертификат о вакцинации или перенесенной болезни. Об этом напоминает Латвийское партнерство строительных подрядчиков. Сейчас в строительной отрасли — один из самых низких уровней вакцинации, в октябре была привита только половина работников.

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В США выдали первый гендерно-нейтральный паспорт. В графе "пол" поставлен знак X. Эта отметка ставится для интерсекс-людей, людей с небинарной и неопределенной гендерной идентичностью, то есть тех, кто не идентифицирует себя ни с мужским, ни с женским полом. Кто получил гендерно-нейтральный паспорт не говорят, однако, по данным The Guardian, это может быть интерсекс-человек Дан Зим, который проживает в Колорадо и с 2015 года судится за право иметь гендерно-нейтральный паспорт.

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