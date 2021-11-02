За хлебом - на автозаправку. Какой будет жизнь после локдауна? 2 ноября: главное

Для привитых сделать послабления, а непривитым создать еще больше дискомфорта - Кабинет министров обсуждал, как организовать жизнь после локдауна. Тем временем заболеваемость Covid-19 стабилизировалась, но нагрузка на больницы продолжает расти. Помогать медучреждениям будут волонтеры и армия. Из-за очередей и сокращенного графика работы магазинов, жители повадились ходить за хлебом и молоком на автозаправки. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 2 ноября.

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В тяжелой эпидемиологической ситуации - первые проблески надежды. Во-первых, заболеваемость Covid-19 по итогам почти двух недель локдауна стабилизировалась: рост прекратился, число новых случаев инфицирования снизилось на 2%. Во-вторых, сохраняются высокие темпы вакцинации - особенно активно прививаются жители в возрастной группе риска от 60 до 69 лет. Но нагрузка на больницы, по прогнозам Уги Думписа, может снизиться только через две недели: сейчас в стационары поступают те, кто подхватил вирус на пике заболеваемости.

Во вторник Кабинет министров уже обсуждал, как организовать жизнь после локдауна - с 15 ноября. Главная идея - для привитых сделать послабления, а непривитым создать еще больше дискомфорта.

Для непривитых останутся открытыми только небольшие магазины с товарами первой необходимости;

Предусматривается, что все остальные места торговли будут работать в "красном режиме" - только для привитых и переболевших. Услуги также будут оказываться только обладателям сертификатов Covid-19;

Для самоуправлений с невысокими показателями заболеваемости могут смягчать отдельные "ковидные ограничения" в индивидуальном порядке.

Предполагается, что с 15 ноября учащиеся 4-12-х классов вернутся к очному обучению;

Всем, кто может, и после локдауна, рекомендуют продолжать работу удаленно.

Картина дня

Подтверждено 1884 новых случая Covid-19, скончались 43 пациента. Известно, что 1241 зараженный не был привит или не завершил курс вакцинации, а 643 человека были вакцинированы. Всего сделано 21 789 тестов, доля положительных результатов - 8,9%.

В Восточной больнице близится момент сортировки пациентов. Отделения интенсивной терапии исчерпали свои возможности, так как койки заняты на 100%. "Например, если сейчас произойдет дорожно-транспортное происшествие, нам придется выбирать, кого лечить в приоритетном порядке", — признал председатель правления больницы Имантс Паэглитис.

Армия поможет рижским больницам в уходе за ковид-пациентами. В Рижских 1-ой и 2-ой больнице ежедневно четыре земессарга будут помогать переворачивать больных в кровати, транспортировать их на обследования, распределять еду, а также выполнять ряд других бытовых работ. В Рижской Восточной клинической больнице медикам будут помогать 10 военных. Восточная больница также просит отозваться медиков из других больниц. Помощь необходима как для лечения пациентов с Covid-19, так и пациентов с другими заболеваниями. Требуются медсестры, анестезиологи, реаниматологи и другие специалисты. Дополнительные руки требуются и больнице им. Паула Страдиня. Оказывать психоэмоциональную и практическую помощь больным коронавирусом там будут волонтеры.

Антигенные тесты для получения сертификата будут делать в аптеках. Жители, которым для выполнения рабочих обязанностей требуется ковид-сертификат, смогут работать с сертификатом на основании тестирования. Оно должно быть проведено не ранее, чем за 72 часа. Результат теста будет готов через 15-20 минут.

За месяц число инфицированных Covid-19 медработников выросло в три раза. На данный момент болеют 629 работников больниц, еще 525 человек не могут выполнять рабочие обязанности, так как являются контактными лицами или находятся на самоизоляции.

Смягчение "ковидных" ограничений опасно для Латгалии. В этом регионе самые низкие показатели вакцинации. "Боюсь представить, что произойдет в Латгалии, если ограничения будут сняты", — отметил инфекционист больницы Страдиня Уга Думпис. В больницах Латгалии заняты 90% коек, предусмотренных для "ковидных" пациентов. В Даугавпилсской больнице лечится младенец с диагнозом Covid-19.

Бустерная инъекция станет доступна жителям старше 50 лет. С 4 ноября она будет доступна лишь тем, у кого есть хронические заболевания. С середины ноября ревакцинацию смогут проводить всем жителям старше 50 лет.

За молоком и хлебом - на автозаправку. На фоне локдауна на заправочных станциях сети Circle K Latvia наблюдаются изменения потока клиентов и потребительских привычек: клиенты посещают АЗС реже, но покупают больше. Средний чек вырос на 41%. Чаще берут, например, брикеты для отопления, дрова, фармацевтические и сезонные товары, продукты питания на каждый день (молоко, сметану, хлеб), а также алкоголь и безалкогольные напитки. При этом за бензин водители стали чаще расплачиваться в автоматах.

Тарифы на теплоэнергию выросли в семи населенных пунктах. В ноябре тепло стало дороже для жителей Риги, Гробиньского, Талсинского, Огрского краев, Елгавы, части Коценского края, а также Иецавы. Причем где-то тариф вырос всего на 5-10%, а где-то - на 20%.

Rīgas ūdens временно не будет взимать проценты за просрочку платежа. Решение принято "из-за сложной эпидемиологической и экономической ситуации в стране ". Жителей призывают по возможности оплачивать счета , а в случаях, когда это невозможно, предлагают заключить договор с прилагаемым графиком платежей.

Правительство выделило 140 млн евро на строительство Лиепайской тюрьмы. Предусматривается, что новая тюрьма позволит ввести новую пенитенциарную систему, улучшив процесс ресоциализации заключенных. Строительство планируется завершить к 30 октября 2024 года. Общие затраты на проект, включая проектирование, строительство, надзор, необходимое оборудование, налоги не превысят 146 898 298 евро.

"Новое поколение" продолжает массовые богослужения. Несмотря на введенные в стране ограничения, 27 октября полицейские констатировали, что в мероприятии принимают участие 50 человек, а 31 октября — их уже было около 150. Начаты административные процессы. Нарушения эпидемиологических правил фиксировались и раньше. Например, весной было составлено 18 протоколов.

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