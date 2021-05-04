DW: Россия решает проблему водоснабжения Крыма, получая новейшие европейские насосы в обход санкций

С 24 апреля жители большинства районов Симферополя, по информации крымских СМИ, получают воду по 18 часов в день, что в три раза больше, чем было на протяжении последних лет. Ситуация улучшилась, в том числе, благодаря выходу на полную проектную мощность Бештерек-Зуйского водозабора неподалеку от Симферополя. Этот объект был введен в эксплуатацию в середине марта.

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Чтобы качать воду из артезианских скважин и доставлять ее до Симферополя, нужны мощные современные насосы. Как оказалось, они имеют европейское происхождение, хотя на поставки такого оборудования распространяются санкции, пишет DW.

Их поставила московская компания "ВДК автоматика" (VDK), о чем в своем пресс-релизе 30 марта сообщила администрация особой экономической зоны "Технополис Москва". VDK с 2019 года является резидентом "Технополиса" — своеобразного "офшора", прописка в котором освобождает инновационные компании от налогов и таможенных пошлин. Проекты VDK и других компаний из специальной зоны регулярно освещаются государственными СМИ, ее резиденты обеспечены госзаказами.

Поставленные VDK на Бештерек-Зуйский водозабор насосы произведены не в России, а в Дании. Первыми на это в начале апреля обратили внимание волонтеры российского антикоррупционного проекта Scanner project, проанализировав сюжеты российского телевидения. На видео можно рассмотреть на агрегатах данные о производителе — датской компании Grundfos.

DW при детальном анализе видео- и фотоматериалов, доступных в сети, удалось установить точную модель насосов. На Бештерек-Зуйском водозаборе установлены семь агрегатов CR 185-8 A-F-A-V-HQQV — новейшей и мощнейшей модели в линейке Grundfos. Модель, установленная близ Симферополя, до сих пор даже официально не была представлена на российском рынке. Эти насосы, согласно технической спецификации, оборудованы моторами Siemens.

Собеседник DW в штаб-квартире немецкой компании не под запись уточнил, что насосы этой линейки оснащаются двигателями с ультрасовременной системой сетевого автоматического управления Simotics connect.

В официальном ответе на запрос DW о двигателях Siemens, установленных на поставленные в Крым насосы, в немецкой компании подчеркнули, что ожидают от партнеров соблюдения всех норм европейского законодательства.

"Покупателя или посредника просят подписать сертификат конечного пользователя (end-user-certificate), в котором контрагент указывает своего клиента либо конечного пользователя оборудования. Европейский поставщик прикладывает этот сертификат к своей отчетности и может в случае проверки подтвердить, что сделал все возможное, чтобы предотвратить нарушение санкций", — пояснил партнер юридической фирмы СMS в Москве Томас Хайдеманн.

Как показал анализ данных российской таможни, доступных через сервис ImportGenius, эксклюзивным импортером оборудования Grundfos в России является дочерняя компания датского концерна — "Грундфос Истра". В этой компании не ответили на вопрос DW, знали ли они о планируемых поставках в Крым. В датской штаб-квартире Grundfos сказали, что не знали о поставках на аннексированный полуостров. Материнская компания также не сообщила, подписывала ли они с импортером оборудования либо его конечным покупателем в России сертификаты конечного пользователя.

"Если в процессе продажи у нас появляются подозрения о возможном нарушении санкций, мы требуем назвать конечного потребителя. Наше внутреннее расследование не выявило никаких транзакций или корреспонденции, которая указывала бы на несоблюдение наших внутренних правил", — сказал вице-президент холдинга Grundfos Петер Триллингсгаард.

В штаб-квартире Grundfos добавили, что соблюдают и международное, и российское законодательство. Именно в этом и заключается правовая коллизия: после импорта оборудования в Россию дочерняя компания руководствуется уже российским законодательством, а значит, не может требовать от своих клиентов письменного отказа от использования оборудования в Крыму. "В случае нарушения санкций европейские контролирующие органы спрашивают с европейского поставщика. Как правило, против дочерней компании действия не предпринимаются", — добавил юрист Томас Хайдеманн.

Выяснять, знали ли в компании Grundfos о поставке в Крым, будет Датское ведомство экспортного контроля. "В соответствии со статьей 110с Уголовного кодекса Дании, наказанием за нарушение санкций является штраф либо тюремное заключение сроком до четырех месяцев, при отягощающих обстоятельствах — до четырех лет", — сообщили в ведомстве.

Как бы то ни было, даже новейшие мощные европейские насосы, поставленные в обход санкций, вряд ли помогут решить проблему водоснабжения в Крыму. Эксперты считают, что бурение артезианских скважин — тупиковый путь, который лишь отсрочит катастрофу. Аналитик Всемирного центра геоинформатики и устойчивого развития Сергей Гапон говорит, что запасы воды на полуострове полностью уже не восстанавливаются даже после зимы, поэтому ее дефицит каждое лето может быть все более острым.

"Бурение артезианских скважин — это не выход. Вблизи моря уже сейчас наблюдается проблема, что качество артезианской воды стремительно падает, вода становится соленой. Та же проблема рано или поздно проявится и в центральной части Крыма", — прогнозирует специалист. По его оценке, запасов воды в скважинах Бештерек-Зуйского водозабора хватит максимум на пять лет.

Зигфрид Гендрис убежден, что более эффективным для обеспечения крымчан водой, чем бурение скважин, были бы для начала инвестиции в инфраструктуру. "Проблема, прежде всего, состоит в недостаточных инвестициях в изношенные водоводы, из-за которых теряются огромные объемы воды", — полагает немецкий эксперт. Так, даже запуск на полную мощность Бештерек-Зуйского водозабора в конце апреля пока не помог многим симферопольцам. Уже спустя несколько дней в ряде районов Симферополя вода вообще исчезла из-за неисправности водопроводов.

Напомним, до 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после присоединения Крыма к России подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи, а также за счет добычи воды из подземных источников.

Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство опреснительных установок. Но реализация подобных проектов невозможна без доступа к высоким технологиям, которого полуостров не имеет из-за международных санкций, введенных после присоединения Крыма к РФ.

После присоединения к РФ Крым столкнулся не только с дефицитом воды, но и с отключением электроэнергии. В решении этого кризиса также применялось оборудование Siemens, причем куда более сложное, чем насосы для воды. На полуострове установили газотурбинные установки большой мощности. Это штучный товар, поэтому, чтобы ввезти их в обход санкций, российская сторона утверждала, что оборудование установят в Тамани, на противоположном берегу Керченского пролива. И компания Siemens поверила российским покупателям на слово. Позже разразился скандал, и немцы попросили вернуть турбины, однако российский суд ответил отказом.

За семь лет санкционного режима, который был введен Евросоюзом и США в отношении Крыма, не было проведено ни одного официального расследования нарушения санкций. При этом СМИ сообщали о том, что десятки западных компаний нарушают эти санкции.