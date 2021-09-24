Перед выборами в Германии активисты вместе с Гретой Тунберг проведут забастовку ради климата
Foto: AP/Scanpix/LETA

В пятницу, за несколько дней до выборов в Бундестаг, в нескольких городах Германии пройдут забастовки "Пятницы ради будущего" (Fridays for Future). В протестах примут участие десятки тысяч эко-активистов молодежного движения, в том числе шведская активистка Грета Тунберг.

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Всего запланировано около 400 забастовок по всей Германии. Основательница движения "Пятницы ради будущего" Грета Тунберг выступит с речью возле Рейхстага. Таким образом активисты хотят напомнить о себе и о необходимости перемен перед предстоящими парламентскими выборами.

Немецкая активистка Карла Ремтсма заявила, что в последние месяцы политики использовали изменение климата в качестве инструмента для предвыборной кампании, но никаких реальных решений так и не предложили.

"Без давления со стороны общественности новое правительство Германии не сумеет ограничить глобальное потепление до 1,5 градусов", — добавила активистка.

В течение трех лет движение "Пятницы ради будущего" проводит регулярные пятничные протесты, указывая на необходимость бороться с изменением климата и соблюдать Парижское климатическое соглашение ООН. В сентябре 2019 года в протестах в Германии приняло участие 1,4 миллиона человек.

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