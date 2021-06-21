В Германии арестован россиянин по подозрению в шпионаже
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Федеральная прокуратура выдала ордер на арест российского гражданина Ильнура Н. в связи с подозрениями в шпионаже, в его квартире и рабочем кабинете произведены обыски, сообщило ведомство в Карлсруэ в понедельник, 21 июня.

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Россиянина, задержанного еще 18 июня, подозревают в том, что "не позднее чем с начала октября 2020 года он сотрудничал с российской разведкой". Ильнур Н. помещен в следственный изолятор.

Согласно материалам дела, 29-летний россиянин работал научным сотрудником на кафедре естествознания в одном из университетов Германии. Прокуратура не сообщила, в каком именно вузе работал обвиняемый, однако, по информации агентства dpa, это был университет города Аугсбурга.

По данным следствия, Ильнур Н. с октября 2020-го по июнь 2021 года не менее трех раз встречался с представителем одной из российских спецслужб. В ходе как минимум двух из этих встреч он в обмен на денежное вознаграждение передавал российской разведке служебную информацию, касающуюся его работы в университете. Ильнура Н. обвиняют по статье о нелегальной агентурной деятельности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Германия
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