В Исландию прибыл американский самолет "судного дня"

На военную базу в Исландии переброшен самолет E-6B Mercury Центра управления воздушным движением ВМС США. Из-за того, что самолет предназначен также для работы в случае ядерной войны, его также называют "самолетом судного дня".

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В случае ядерной войны "самолет судного дня" служит стратегическим центром управления и может связываться с ракетными крейсерами, несущими межконтинентальные ядерные ракеты.

A @USNavy E-6B Mercury assigned to @US_STRATCOM Wing One arrived in #Iceland recently, while conducting operations in the USEUCOM area of responsibility. The crew met w/U.S. Ambassador to Iceland Carrin Patman & other diplomatic & military leaders. #WeAreNATO @usembreykjavik pic.twitter.com/CLYdl86kP4 — U.S. European Command (@US_EUCOM) February 28, 2023



Прибытие этого самолета в Европу не единичный случай — в среднем он посещает континент два-три раза в год, отмечает "Радио Свобода".

В Исландии находится база США Кеблавик. Первоначально она действовала с 1941 по 2006 год. В 2016 году из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Европе Вашингтон и Рейкьявик договорились о восстановлении присутствия войск США на острове.