Погружение президента в "низы" превращается в опасный процесс. Его лексика и манера поведения становятся все более маргинальными, а значит, вслед за ним неизбежно будет маргинализироваться и стиль общения других высокопоставленных чиновников. Этот текст политического журналиста и колумниста Фонда Карнеги за международный мир Андрея Перцева мы публикуем с любезного разрешения проекта Carnegie Politika.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Владимир Путин в своих выступлениях регулярно пытается донести до слушателей одну мысль: он — плоть от плоти простого народа. Только вот представления российского президента о народе не раз менялись за годы его правления, и сейчас мы, похоже, наблюдаем очередную перемену. Новый круг общения Путина и стиль его поведения показывают, что времена кириенковских "волонтеров" прошли и российский народ для президента теперь воплощают более милитаризированные круги. Это даже не столько кадровые военные, сколько поднятые войной маргинальные персонажи вроде "ополченцев Донбасса", "военкоров" и бойцов ЧВК.

Судя по частоте таких встреч, Путин именно в них видит "настоящих людей снизу". Он придумывает для себя очередную версию народа, с которым желает общаться и с кем соотносит себя. А российской власти ничего не остается, кроме как адаптироваться под представления президента, перенимая маргинальный стиль.

Послание "низам"

Путин нередко вспоминает о том, откуда он вышел — "из народа". Вот и на недавнем Валдайском форуме он рассказал об отце ("мастером работал, техникум окончил") и о матери ("не было даже среднего образования"; "и нянечкой работала в больнице, и дворником, и сторожем ночным"). После чего подвел слушателей к выводу: "пульс того, чем живет рядовой человек", ему очень хорошо знаком.

Близость к народу постоянно подчеркивается и в лексике, используемой президентом. На том же "Валдае" выступление Путина больше напоминало кухонный монолог. Президент несколько раз восклицал "бред какой-то!", по-простому взывал к западным лидерам "вы че делаете?", рассуждал, на чем сидеть и как крякать, и даже использовал матерные связки.

Формально Путин беседовал с собравшимися в зале политологами-международниками. Но, судя по содержанию речи и стилю ее изложения, на самом деле он доносил свое послание до "низов". Тех самых слоев общества и персонажей, которые символизируют для него "путинское большинство". Сейчас ими стали, в первую очередь, "ополченцы Донбасса", так называемые военкоры, бойцы частных военных компаний и чеченских батальонов, военные и мобилизованные. Путина интересует народ, понюхавший пороху и побывавший в окопах. Или хотя бы рядом с ними.

Кондотьеры из подъезда

Новые представления Путина о простом народе стали порождением российского вторжения в Украину. Еще в начале боевых действий президент восторгался "ополченцами Донбасса", которые "борются за свою родину на переднем крае". Летом он встречался с отцом погибшего в марте командира донбасского батальона "Спарта" Владимира Жоги (позывной — Воха), а до этого посмертно наградил Жогу орденом Мужества.

Ту же награду (и тоже посмертно) получил от президента Моторола — Арсен Павлов, руководивший "Спартой" до Жоги. Моторолу можно назвать ярким представителем тех самых "низов" — судимый уроженец республики Коми отправился воевать в другое государство за удачей, славой и деньгами под предлогом защиты "русского мира". В своей речи 30 сентября, говоря о присоединении к России новых территорий, Путин особо отметил "героев русской весны" — Моторолу и Жогу.

Операторы хорошего настроения и досуга президента — внутриполитический блок президентской администрации и его ближний круг (например, братья Ковальчуки) — прекрасно понимают, как реагировать на новые приоритеты Путина. Чиновники несут на президентский стол биографии "героев русской весны" и показывают ему фотоальбом с женами погибших контрактников. Путин просит оставить этот альбом себе.

Прислушиваются чиновники и к сигналам, касающимся других новых любимцев президента — так называемых военкоров. Это журналисты (или, вернее, люди, провозгласившие себя таковыми), которые вещают с передовой в боевой разгрузке, не жалея крепких слов.

Порой это люди с сомнительным прошлым или даже судимостями. Они и до войны взаимодействовали с Кремлем или его медиаменеджерами и всегда были лояльны власти. Так что теперь организовать мероприятия с их участием для рассказа о "горькой окопной правде" совсем нетрудно.

Известно как минимум о двух встречах президента с "военкорами" — в сентябре перед объявлением о мобилизации и в июне. Факт июньской встречи подтверждал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Попасть на аудиенцию к Путину после начала пандемии COVID-19 — непростая задача даже для очень влиятельных представителей российской политики и бизнеса, но для сомнительных "военкоров" время у главы России находится.

Их роль очевидна. Пропагандист в форме, пусть даже отчаянный и храбрый, — это не настоящий военный, а потому не станет утомлять президента жалобами на реальные трудности войны и тем более критиковать президентское решение ее начать. "Военкор" поругает генералов, расскажет об их ошибках, предложит действовать жестче — расширить мобилизацию, активнее бомбить украинские города. Такая точка зрения близка Путину: ошибается не он, а генералы, война нужна, просто надо исправить некоторые недочеты.

"Военкорам" нашлось место и в Георгиевском зале Кремля 30 сентября. "Всех, кого надо, ограбим. Всех, кого надо, убьем", — бравировал "военкор" Владлен Татарский (он же осужденный за ограбление банка Максим Фомин) на кремлевском мероприятии, где собрались статусные представители элиты. Такие, как Владлен — и сами теперь элита.

Наконец, в ближнем круге президента закрепился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, опять-таки выходец из "низов", человек с богатой биографией. Сложно сказать, есть ли у него личный доступ к Путину, но очевидно, что ему позволено критиковать Минобороны без каких-либо негативных последствий для себя. В последние месяцы Пригожин перестал скрывать свою "настоящесть": он публично признается в том, что основал ЧВК "Вагнер", фривольно шутит с использованием бранной лексики в комментариях для СМИ, не скрываясь колесит по зонам, набирая уголовников на фронт.

На увлечение Владимира Путина "низами" и низовой культурой рассчитано и публичное поведение главы Чечни Рамзана Кадырова, который и раньше не особо стеснялся в выражениях. Сейчас Кадыров вещает в соцсетях от имени "простого народа" и активно публикует ролики с юмором ниже пояса.

Версия 3.0

Таков теперь новый суррогат народа в представлении Путина. Между тем российский лидер несколько раз менял свою точку зрения на то, что же представляет собой "большинство" населения страны, которое он всегда считал своей аудиторией. И каждый раз чиновники президентской администрации строили новые декорации в соответствии с изменившимися представлениями президента о "большинстве".

В начале 2010-х годов "народом" был актив "Общероссийского народного фронта" — бюджетники (чаще всего директора школ или главврачи) и провластные активисты. Это путинское большинство конструировал для президента Вячеслав Володин, тогда руководивший внутриполитическим блоком Кремля.

Через несколько лет представления президента о своем ядерном электорате несколько изменились. Стареющему лидеру пришлись ко двору молодые карьеристы — участники кадровых конкурсов и "волонтеры". Мероприятия с этим "народом" организовывал сменивший Володина на посту куратора политблока Сергей Кириенко.

Кириенко оказался гибким чиновником. Понятно, что организация конкурсов для карьеристов ему ближе. Но первый замглавы президентской администрации может построить и более грубые декорации, надеть хаки и вещать в воинственном духе не хуже Кадырова, Пригожина и "военкоров". Это умение он продемонстрировал в конце октября на одном из форумов, где объяснял: победа и в "горячей", и в экономической, и в психологической войне неизбежна, но для этого война должна стать по-настоящему народной, каждый россиянин должен "чувствовать свою сопричастность".

Те, кого сейчас приглашают в Кремль, такую сопричастность чувствуют уже давно. И активно демонстрируют это Путину и всем нам. А президент, скорее всего, искренне верит, что население этих потемкинских деревень, выстроенных его окружением, и есть "народ".

Глава государства при этом перенимает от тех, кого считает представителями народа, наиболее яркие качества. Например, он все чаще использует в публичных выступлениях развязный стиль Пригожина, сочетая его с кухонными рассуждениями об англосаксах и гнилом Западе. Погружение президента в "низы" становится опасным процессом. Его лексика и манера поведения маргинализируются, а вслед за ним неизбежно будет маргинализироваться стиль общения других высокопоставленных чиновников. Они повторяли вслед за Путиным не самое осмысленное слово "денацификация" и рассуждали о борьбе с фашизмом. На базарном наречии тоже заговорят.

Фонд Карнеги за международный мир и Carnegie Politika как организация не выступают с общей позицией по общественно-политическим вопросам. В публикации отражены личные взгляды авторов, которые не должны рассматриваться как точка зрения Фонда Карнеги за международный мир.

Эта статья была впервые опубликована на сайте Carnegie Politika.

Читайте другие материалы на Carnegie Politika: