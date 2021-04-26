Британия ввела санкции против 14 россиян по "делу Магнитского"
Foto: Pixabay

Великобритания внесла в санкционный список 14 российских граждан, связанных с "делом Магнитского" и предполагаемым хищением из российского бюджета $230 млн. Об этом сообщает пресс-служба британского МИДа.

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Под ограничения, в частности, попали бывший заместитель начальника отдела Департамента налоговых преступлений Московского управления МВД Артем Кузнецов (по его инициативе было возбуждено уголовное дело против Магнитского), бывший следователь МВД Павел Карпов, который вел дело, экс-руководитель инспекции ФНС № 28 по Москве Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов (их британские власти считают одними из участников схемы по возврату НДС из бюджета и выводу средств за рубеж).

Попавшим под британские санкции гражданам запрещен въезд в Великобританию, а их активы на территории страны, если такие есть, будут заморожены.

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