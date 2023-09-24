ЧП и криминал

Пн., 25 сентября
Rodrigo, Rauls
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В больнице Страдиня расследуют выписку пациента после операции в тяжелом состоянии
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В Рижском порту в Даугаву скатился трактор, водитель погиб
В Германии убит 30-летний гражданин Латвии: полиция задержала гражданина Турции
Водитель упал с квадроцикла и скончался на месте аварии
ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего неделю назад мужчину
ДТП на шоссе Рига — Сигулда — Вецлайцене: движение по трассе было блокировано
ВИДЕО: Полиция с помощью дрона за два часа поймала 20 нарушителей
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Обвиняемая по уголовному делу несколько лет успешно притворялась умершей
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Главу "неотложки" больницы Страдиня Фурманиса и других медиков судят за драку на вечеринке
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ВИДЕО. В Пурвциемсе в ДТП попал мотоцикл, на котором пассажиром оказался ребенок
Межапарк: на конечной 48-го автобуса найдено тело человека
Конфликт на улице Скудру: Андрей Мамыкин обвиняет сотрудников Gaso в незаконном проникновении во двор, у "газовиков" своя версия
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Мошенники выдают себя за Omniva и требуют заплатить таможенную пошлину
Из горящего дома в Бауском крае спасли четырех человек
В Оргском крае, столкнувшись с животным, погиб мотоциклист
ВИДЕО. ЧП на Вантовом мосту: девушки на Porsche совершили аварию и уехали с другим водителем
ФОТО. Трагедия в Иманте: мужчине нанесли телесные повреждения, он скончался
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Министр: пограничникам все чаще приходится применять огнестрельное оружие при задержании нарушителей
ФОТО. В Польше задержали нелегалов с проводниками из Латвии
СГБ передала в прокуратуру дела о нарушении санкций: импорт белорусской стали и передача авто класса люкс
ДТП в Эстонии: британская БМП съехала с дороги и завалилась набок
Конфликт между водителем и пешеходом в Пардаугаве: полиция ищет свидетелей
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Полиция начала уголовный процесс о смерти участника велопробега Единства
KNAB направило в прокуратуру дело тукумсского чиновника, который сам себе выдавал кредиты
Водители поражены: полицейские дроны ловят нарушителей даже в малых городах
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Водителю междугороднего автобуса пытались передать посылку с наркотиками
Пограничники задержали двух человек с поддельными документами
В воскресенье в авариях пострадали 17 человек
В Валге задержали 21 нелегала, вероятно, они ехали через Латвию
ДТП в Риге: автобус въехал в дерево, пострадали водитель и пассажиры
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