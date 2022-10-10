Убийство адвоката Бункуса: от должности отстранен замглавы "убойного" отдела

По информации программы Nekā personīga, в связи с расследованием убийства адвоката и администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса на минувшей неделе от должности был отстранен заместитель начальника 1-го отдела Управления уголовного розыска Янис Капостиньш.

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Как отмечают журналисты Nekā personīga, Капостиньш работает в полиции 22 года, а в отделе по расследованию убийств — чуть больше года. Известно, что в отношении полицейского начата дисциплинарное дело, поскольку констатированы признаки возможных дисциплинарных нарушений. От более подробных комментариев на этот счет в полиции пока воздержались.

Прокурор, надзирающий за этим делом, заявил, что промедление в следствии недопустимо. Как только соберут все доказательства, будет предъявлено обвинение.

Однако, в свою очередь, семья Бункус выразила подозрение, что в настоящее время предпринимаются попытки повлиять на расследование дела об убийстве. В своем заявлении они пишут, что могли быть допущены утечка информации, подкуп и попытки повлиять на свидетелей.

Между тем, адвокаты двоих арестованных по этому делу — Михаила Ульмана и Александра Бабенко — категорически отрицают причастность бизнесменов к возможному запугиванию свидетелей или даже к подкупу полиции.

Как уже сообщалось ранее, летом 2022 года в рамках расследования убийства Мартиньша Бункуса полиция задержала также некоего гражданина России и совладельца основанной в еще в 90-х годах фирмы A.V.V. Аркадия Юдина. Президентом этой компании долгие годы был Геннадий Валягин, осужденный в свое время по делу некогда влиятельной группировки Ивана Харитонова. По неофициальным данным, последние годы Юдин был телохранителем и водителем Валягина.

Российский портал mzk1.ru недавно опубликовал информацию о том, что криминальный авторитет Валягин отмывал незаконно полученные деньги с помощью Latvijas pasta banka (ныне LPB bank), который частично принадлежит Ульману. Портал также пишет, что Валягин поддерживали близкие отношения с Ульманом и Бабенко, оказывал им поддержку во многих уголовных делах и по сути были их "крышей".

В статье также выдвигалась версия о том, что именно Валягин мог за деньги, полученные от бизнесменов, организовать убийство Бункуса. Напомним, Валягин был убит 11 марта 2022 года в микрорайоне Плявниеки, рядом с кафе. По одной из версий, с ним могли свести счета по вопросам транзита наркотиков.

С момента задержания Ульмана и Бабенко полиция не раскрывала ни мотивов заказного убийства, ни распределения ролей в преступлении. Известно только, что наемные убийцы были не из местных. И кроме того, была попытка устранить виновных в преступлении.

Также в полиции рассказали, что в течение этих четырех лет были предприняты попытки увести следствие в ложное русло. До сих пор это связывали с бывшим начальником Управления уголовной полиции Рижского региона Андреем Созиновым, который параллельно с основной работой в полиции работал на Улмана в банке. Однако Созинов уже больше года как ушел из правоохранительных органов, но утечка секретной информации все еще продолжается. Семья Бункус пишет, что возможно и оказание воздействия и свидетелей.

Напомним, Мартиньша Бункуса застрелили утром 30 мая 2018 года, когда он проезжал на своем автомобиле мимо Рижского Лесного кладбища в Межапарке. Вскоре после убийства рядом с местом происшествия была обнаружена сгоревшая машина с поддельными номерными знаками, предположительно связанная с убийством.