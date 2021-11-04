Компенсация за серьезные "побочки" и увольнение работников без сертификатов. 4 ноября: главное

К нормальной жизни Латвия вернется весной, надеется министр здравоохранения Даниэл Павлютс. А пока очередной "антирекорд" — в больницах находятся 260 ковид-пациентов в тяжелом состоянии. Великобритания первой в мире одобрила таблетки от Covid-19, в свою очередь, правительство Латвии обещает выплачивать компенсации за серьезные побочные эффекты после прививки. Работодатель сможет увольнять работников без сертификатов, Сейм окончательно утвердил соответствующие правила. Мебель из Ikea станет дороже. Действительно ли Bolt и Wolt повысили цены на доставку еды? Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 4 ноября.

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Сейм окончательно утвердил правила, которые регулируют рабочие отношения с теми, у кого нет "ковидного сертификата". Вот их кратчайшее изложение.

Если для работы нужен "ковидный сертфикат", то работодатель имеет право его требовать.

Если работник в установленный срок не получит сертификат (то есть не сделает прививку), его можно отстранить или отправить на простой. В обоих случаях зарплату можно не платить.

Через три месяца "отстранения" такого работника можно уволить.

Можно перевести работника без сертификата на "удаленку" или другую должность.

В госсекторе на этот раз все жестче, чем в частном. Круг тех, кому нужен сертификат — шире; платить зарплаты отстраненным нельзя; военных без сертификата разрешено сразу увольнять.

Картина дня

Выявлено 2347 новых случаев заболевания Covid-19, скончались 47 человек. Из общего числа зараженных — 1624 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 723 были вакцинированы. Всего проведено 26 136 тестов, доля положительных результатов составила 9%.

Установлен антирекорд по тяжелобольным пациентам c Covid-19. Всего в больницах страны находятся 1554 пациента с коронавирусом, в том числе 260 пациентов тяжелом состоянии. Это рекордное число "тяжелых" пациентов с Covid-19 в латвийских больницах с начала пандемии. В течение суток их количество выросло на 33,3%. Больной в тяжелой форме в стационаре в среднем проводит 14,43 дня, средняя стоимость лечения составляет 4145,68 евро.

За серьезные побочные эффекты после вакцинации будут выплачивать компенсацию. Речь идет о лицах, у которых после прививки от коронавируса появились средне-тяжелые побочные эффекты или нанесен серьезный ущерб здоровью. В случае покраснения и температуры компенсации не будет.

С 4 ноября бустерную дозу могут получить латвийцы старше 50 лет с хроническими заболеваниями. До сих пор Совет по иммунизации рекомендовал бустерную дозу для людей старше 65 лет, а также сотрудникам центров социального ухода и постояльцам пансионатов не ранее, чем через шесть месяцев после получения второй прививки. Между тем, пациентам с ослабленным иммунитетом может понадобиться четвертая доза вакцины. Cейчас ведется сбор данных, чтобы разработать рекомендации для тех, кому она потребуется.

Рижским больницам начала помогать армия. С 4 ноября в 1-й и 2-й больнице четыре земессарга будут помогать персоналу больницы переносить пациентов в койки, транспортировать их для прохождения обследований, раздавать еду, а также выполнять другие хозяйственные работы. В Рижской Восточной клинической университетской больнице в круглосуточном режиме пять солдат будут выполнять обязанности дежурных техников: транспортировать, обслуживать и подключать медицинские кислородные баллоны, и еще пять солдат будут выполнять различные другие вспомогательные работы в помещениях больницы в дневное время.

Литва выделит Латвии более 200 тысяч доз вакцины Pfizer. Хотя официальная формулировка подразумевает предоставление гуманитарной помощи, речь идет о сбалансировании графиков поставок в рамках взаимного донорства вакцин. Это значит, что, если в будущем неблагоприятными окажутся графики поставок для Литвы и стране понадобится вакцина, Латвия аналогично поможет. В среду министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс сообщил, что Латвии грозит нехватка вакцин Pfizer.

К "нормальной жизни" Латвия сможет вернуться весной. Такой прогноз озвучил министр здравоохранения Даниэл Павлютс. "Пример Дании свидетельствует о том, что существует лишь одна стратегия для преодоления пандемии — всеобщая вакцинация и сотрудничество между жителями и партиями. Сегодня Латвия находится в эпицентре ковидного кризиса, так как нам не хватает сплоченности и четкого движения к общей цели — выходу их пандемии", — заявил Павлютс, добавив, что отдельные политики намеренно раскалывают общество, ставят под сомнение рекомендации ученых и врачей, что приводит к отказу от вакцинации. Свою речь Павлютс произнес на дебатах, во время которых Сейм рассматривал предложение оппозиции о выражении недоверия министру здравоохранения.

Сейм отклонил идею о выдаче ковид-сертификатов людям с антителами. Предложение внес депутат "Согласия" Ивар Зариньш. Он выразил обеспокоенность по поводу последствий для людей с высоким уровнем антител, которых обязали вакцинироваться. В свою очередь, депутат Андрис Скриде ("Для развития/За") заявил, что научный мир ясно признал — иммунитет после вакцинации от Covid-19 намного стабильнее и безопаснее, чем после болезни.

Суд взыскал с бывших руководителей Pasažieru vilciens почти 1,5 млн евро. Департамент уголовных дел Верховного суда решил не изменять приговор Рижского окружного суда, в связи с которым четыре бывших члена правления предприятия PV были признаны виновными в злоупотреблении служебным положением. Они также лишены права занимать выборные должности в государственных и муниципальных обществах капитала сроком на три года.

Оштрафованный недавно на 3000 евро водитель снова "попал". В ночь на 4 ноября работники Госполиции в Приекуле задержали автомобиль марки Subaru. У 20-летнего водителя не оказалось водительских прав, в организме мужчины констатировали 2,32 промилле, у автомобиля не было номерных знаков и страховки, также транспортное средство вовремя не прошло техосмотр. К прежним 3000 евро добавился новый штраф в размере 1740 евро.

В Риге впервые пройдет встреча глав МИД стран НАТО. Она состоится 30 ноября и 1 декабря в Атта-центре. В центре обсуждения — новая стратегическая концепция Альянса. Мероприятие будет проходить в соответствии со строгим протоколом безопасности Covid-19, с участием только вакцинированных или перенесших заболевание лиц. Также ограничена программа встречи, а состав делегаций сокращен до восьми человек.

Рестораны призывают правительство немедленно решить вопрос о работе отрасли после локдауна. Общество также просит принять решение о господдержке отрасли до конца чрезвычайной ситуации и в период восстановления после ЧC, как минимум до весны 2022 года. До 15 ноября места общественного питания могут работать только навынос или доставлять еду на дом. До 11 января, пока в стране действует чрезвычайная ситуация, заведения смогут работать, соблюдая особо строгие ограничения.

Полиция проконсультируется, можно ли запретить "Новое поколение". "Мы все видим. Это абсурдная ситуация", — так о многократных нарушениях эпидемиологических правил со стороны общины высказался глава Государственной полиции Армандс Рукс. Выписаны максимальные штрафы, предусмотренные в законе, однако, отношение организатора общины не изменилось. Он грозит полиции наивысшим судом.

За год фоторадары "оштрафовали" водителей на 10 миллионов евро. На данный момент из общей суммы наложенных штрафов уплачено 7 749 065 евро. Чаще всего водители превышают скорость и лихачей становится все больше. CSDD отвечает за 100 стационарных фоторадаров, а в распоряжении Госполиции находятся 12 передвижных фоторадаров.

Мебель и товары для дома из Ikea подорожают. Причина — продолжительные сбои в цепочке поставок. Материнская компания Ikea Group, Inter Ikea Group, прогнозирует, что проблемы сохранятся до 2022 года.

СМИ назвали имя бизнесмена, недвижимость которого конфисковали в Латвии по "делу Магнитского". Недвижимость в Риге стоимостью около 250 тыс. евро принадлежала российскому бизнесмену Артему Зуеву. Латвия начала расследование по "делу Магнитского" в 2012 году по заявлению сооснователя и руководителя фонда Hermitage Capital Билла Браудера. По его данным, из 230 млн долларов, похищенных из казначейства, минимум 19 млн были отмыты через латвийские банки. Часть этих денег поступила на счета офшорных компаний Зуева.

Великобритания первой в мире одобрила таблетки от Covid-19. Препарат под названием Lagevrio (Molnupiravir) разработан американскими фармаконцернами Merck и Ridgeback Biotherapeutics. Он блокирует фермент, необходимый коронавирусу для воспроизводства ДНК. Лекарство показало безопасность и эффективность для снижения риска госпитализации и летального исхода пациентов с мягким и умеренным течением Covid-19.

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