В Каугури утонул семилетний мальчик

На Юрмальском взморье утонул ребенок — он купался всего в 130 метрах от спасательной станции в Каугури, пишет Rus.Lsm.lv со ссылкой на Русское вещание LTV7.

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Два брата, девяти и семи лет, купались в море. Были довольно большие волны, и мальчики начали тонуть. Старшего удалось спасти отдыхающим, а вернуться за его братом не успели. Место происшествия на пляже в Каугури находится буквально в сотне метров от спасательной станции. Однако работу спасателей в этот раз затруднял тот факт, что ребенок уже какое-то время находился под водой, поэтому сразу обнаружить его не удалось.

Поиски заняли около семи минут, а потом на берег вынесло тело. Там уже находилась бригада медиков. Они пытались реанимировать ребенка полчаса, но не удалось.

"По имеющейся у меня информации, оба мальчика — братья — купались без присмотра родителей. А это особенно опасно. Родители, насколько я знаю, подключились тогда, когда другие посетители пляжа заметили, что ребенок ушел под воду — и подошли из ближайшего кафе. Но тогда уже было поздно", — рассказал Эдий Пиварунс, глава Юрмальской спасательной службы.

Он подчеркнул, что заметить, что кто-то тонет, может только тот, кто находится рядом. "И даже в пятнадцати—двадцати метрах этого можно не увидеть. Это лишь момент — один раз захлебнулся, второй. И это никогда не происходит громко", — добавил Пиварунс.

В этом сезоне утонуло несколько детей. Трое из них — младше трёх лет.