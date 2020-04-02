ФОТО: В приюте, где констатирован коронавирус, здоровых отселят в армейские палатки

Первая Рижская бригада Земессардзе ставит на территории приюта Zilais Krusts ("Синий крест") палатку, в которой будут жить находящиеся на карантине обитатели приюта, сообщает LETA. Это сделано для того, что отделить их от тех, у кого коронавирус уже подтвержден.

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В Земессардзе подтвердили, что по просьбе Рижской думы предоставляет одну разворачиваемую палатку с освещением и элементами обогрева.

Государственная пожарно-спасательная служба также сообщила у себя в Facebook о том, что ставит палатки возле приюта.

Как сообщалось, коронавирус констатирован минимум у 27 человек из приюта христианской евангелической общины Zilais Krusts — и у работников, и у клиентов. Весь приют отправлен на карантин.