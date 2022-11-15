Пропал мальчик, полиция просит помочь найти
Foto: Valsts policija

Тейкский участок полиции разыскивает несовершеннолетнего Сандийса Степлиса, который вышел из дома и не вернулся. Телефон мальчика отключен.

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Пример: рост около 140 см, худой, тёмные волосы. На голове была зелёная вязаная шапка с бомбоном, он был одет в зелёную куртку, джинсы и чёрные ботинки. С собой мог быть школьный камуфляжный рюкзак и удостоверение Земессардзе.


Полиция просит отозваться всех, кто видел мальчика, и позвонить по номеру 67085980 или 110.



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