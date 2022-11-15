Пропал мальчик, полиция просит помочь найти

Тейкский участок полиции разыскивает несовершеннолетнего Сандийса Степлиса, который вышел из дома и не вернулся. Телефон мальчика отключен.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Пример: рост около 140 см, худой, тёмные волосы. На голове была зелёная вязаная шапка с бомбоном, он был одет в зелёную куртку, джинсы и чёрные ботинки. С собой мог быть школьный камуфляжный рюкзак и удостоверение Земессардзе.
Полиция просит отозваться всех, кто видел мальчика, и позвонить по номеру 67085980 или 110.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.