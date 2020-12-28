Минздрав может продлить сдачу анализов на Covid-19 без направления врача

Если мощности лабораторий позволят, Министерство здравоохранения готово рассмотреть возможность продлить срок, в течение которого можно сдать анализы на Covid-19 без направления врача, в интервью для передачи LTV “Rīta panorāma” сказала министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!).

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На данный момент такая возможность будет в силе до 3 января. Винькеле указала, что, принимая решение, специалисты оценят данные о сдаче анализов и сравнят статистику рабочих дней и выходных.

Что касается введения новых ограничений, Винькеле указала - “любые ограничения имеют смысл только, если их соблюдают и контролируют”. По её словам, часть жителей не соблюдает уже существующие ограничения.

“Я точно задам вопрос - если введут более строгие ограничения передвижения, как их будут контролировать? Если ввести что-то, звучащее серьёзно, но оказаться неспособными это проконтролировать, то, по-моему, это в нынешней ситуации даст противоположный эффект”, - сказала министр.

Глава Минздрава отметила, что в странах, где были введены строгие ограничения передвижения, уже вскоре после отмены ограничений заболеваемость Covid-19 выросла.

Винькеле указала, что во вторник, 29 декабря, с предложениями выступит оперативная рабочая группа под руководством директора Государственной канцелярии Яниса Цитсковскиса.